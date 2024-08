Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giữ vững quốc phòng – an ninh tại địa bàn chiến lược Tây Nguyên

Sáng 18/8, trong chương trình công tác tại Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tại các cuộc làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh, Tây Nguyên là địa bàn chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến phức tạp về an ninh, trật tự.

Theo Thủ tướng, lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là "hai cánh của một con chim", chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự và Công an tỉnh Đắk Lắk luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu; coi nhiệm vụ quốc phòng - an ninh là trọng yếu; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc; không để bị động bất ngờ về chiến lược.

Phát biểu với cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024).

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong thời gian qua; làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quân sự, quốc phòng; thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, xây dựng, hoàn thiện thể chế; công tác bảo vệ biên giới, đối ngoại quốc phòng, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; cùng Quân khu 5 làm tốt công tác xây dựng khu vực phòng thủ, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phối hợp tốt với các lực lượng khác; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả vùng.

Điều này có được nhờ sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, luôn nỗ lực phấn đấu, tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống hào hùng, phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với các lực lượng khác.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt với Quân đội nhân dân, tuân thủ sự quản lý của Nhà nước, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, "quân với dân như cá với nước".

Cùng với đó, nắm chắc tình hình để tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, không để bị động, bất ngờ với các tình huống có thể xảy ra; luôn sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, sẵn sàng đi bất cứ đâu, hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào mà Đảng và Nhà nước giao phó, đã ra quân là chiến thắng.

Làm tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng, tham gia xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực này; tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh kiểu mẫu trong quân đội, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội, Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng lưu ý cần tiếp tục phối hợp hiệu quả, chặt chẽ với các lực lượng khác; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và các phong trào thi đua; coi trọng phát triển kinh tế vẫn là nhiệm vụ trung tâm, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình, người có công với cách mạng; triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, sáng ngời phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu", "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Thăm, làm việc với Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nhân dịp 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2024).

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, chúc mừng lực lượng Công an tỉnh đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phối hợp tốt với lực lượng Quân đội nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thông qua việc làm tốt công tác tham mưu với với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước, luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng trên địa bàn; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm.

Riêng với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, đây là lần đầu tiên tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản một dự án cao tốc, Công an tỉnh đã làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên, góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án.

Phân tích tình hình thế giới và trong nước, Thủ tướng yêu cầu Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo sát tình hình, nắm chắc đối tượng, địa bàn để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, không ngừng nâng cao trình độ để làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu, ứng phó với mọi tình huống; đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân tinh, gọn, mạnh, thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; bám dân, gần dân, làm tốt công tác dân vận; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, chủ động phát hiện, ngăn ngừa, xử lý từ sớm, ngay tại cơ sở, không để phát sinh "điểm nóng" về an ninh, trật tự.

Thủ tướng lưu ý Công an tỉnh tích cực tham gia triển khai hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các chương trình mục tiêu quốc gia; làm tốt công tác đặc xá năm 2024; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Đề án 06, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giảm phiền hà, sách nhiễu, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng mong muốn lực lượng Công an tỉnh thường xuyên quan tâm, bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, quan tâm các gia đình thương binh, bệnh binh, có công với cách mạng; tích cực tham gia thực hiện các phần việc trong triển khai dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Thủ tướng mong muốn lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng, vẻ vang, luôn khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất"; phối hợp tốt với các lực lượng, cơ quan khác, hết mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.