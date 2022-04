Thủ tướng Phạm Minh Chính: Dòng tiền vi phạm tìm đến trú ẩn trong bất động sản

TP - Nhấn mạnh tình hình vi phạm pháp luật liên quan chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng, dòng tiền này đều tìm đến nơi trú ẩn cuối cùng là bất động sản, các cơ quan liên quan cần lưu ý để có giải pháp phù hợp trong quá trình xử lý.

Sáng 5/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình kinh tế-xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2022, việc triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; tình hình và giải pháp đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; việc triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia.

Theo báo cáo, đến ngày 30/3, tổng số vốn các bộ, cơ quan và địa phương đã có quyết định giao chi tiết đạt 90% so với số vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Theo Thủ tướng, thời gian qua, một vấn đề nổi lên là tình hình vi phạm pháp luật liên quan bất động sản, thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành một số biện pháp ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời và tiếp tục thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra những vấn đề có liên quan để làm lành mạnh thị trường. Ngay từ tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng đã có các công điện về tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi… Thủ tướng nhấn mạnh, một vấn đề có tính quy luật là với các vi phạm này, dòng tiền đều tìm đến nơi trú ẩn cuối cùng là bất động sản, các cơ quan liên quan cần lưu ý để có giải pháp phù hợp trong quá trình xử lý.

Về phân bổ và triển khai đầu tư công, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các địa phương chia sẻ với Trung ương, “chung tay phát triển hạ tầng”, không trông chờ, ỷ lại, suy nghĩ, tính toán, đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm tối đa chi thường xuyên, thậm chí “thắt lưng buộc bụng”, rà soát, bố trí lại nguồn vốn để dành cho đầu tư phát triển, cho các công trình trọng điểm, lan tỏa cao. Mặt khác, phải đẩy mạnh hợp tác công tư trong phát triển hạ tầng chiến lược, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt huy động các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước. Chính phủ phân bổ và triển khai đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm cho những lĩnh vực ưu tiên, bảo đảm hiệu quả cao nhất, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Theo báo cáo, đến ngày 30/3, tổng số vốn các bộ, cơ quan và địa phương đã có quyết định giao chi tiết đạt 90% so với số vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao. Đến nay, còn 13/51 bộ, cơ quan trung ương và 21/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch đầu tư vốn năm 2022. Vốn ngân sách nhà nước năm 2022 ước thanh toán đến ngày 31/3 đạt 11,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Báo cáo của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương nêu lý do giải ngân chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra là do có một số dự án khởi công mới đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đấu thầu, thương thảo hợp đồng. Một số chủ đầu tư, một số bộ, cơ quan và địa phương chưa thật sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chưa kịp thời ban hành các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong thực tế, cùng một cơ chế, chính sách, có bộ, địa phương giải ngân tốt, nhưng có bộ, địa phương giải ngân rất thấp.