Thủ tướng: Mỗi người dân Việt Nam có tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VneID

Chiều 21/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06 về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030". Tại hội nghị, Thủ tướng cho rằng kết quả đến nay mới chỉ là bước đầu, vẫn còn nhiều việc phải làm phía trước. Từ đó, Thủ tướng đồng ý lựa chọn chủ đề của năm 2024 là “Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hoá dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh triển khai Đề án 06, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp”. Về triển khai các nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND 12 địa phương, gồm: Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Đắk Lắk, Hưng Yên, Kiên Giang, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Trị, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc sớm triển khai chi trả chế độ an sinh xã hội qua hình thức không dùng tiền mặt. Bộ Tư pháp phối hợp Bộ Công an triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID tại Thừa Thiên Huế trong quý I/2024 để hoàn thiện nhân rộng trên toàn quốc. Bộ Y tế phối hợp Bộ Công an, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và TP. Hà Nội tổ chức hướng dẫn các cơ sở y tế và người dân sử dụng thông tin Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID, hoàn thành trong tháng 1/2024. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp Bộ Công an tiếp tục tích cực triển khai giải pháp chấm điểm khả tín để người dân tiếp cận với nguồn vốn tín dụng nhanh chóng, hiệu quả. Sớm triển khai thí điểm tại Vietcombank đầu năm 2024. Bộ Tư pháp đề xuất các phương án xử lý đối với 558 thủ tục hành chính chưa được cắt giảm, đơn giản hóa theo 19 Nghị quyết của Chính phủ, hoàn thành trong tháng 1/2024. UBND 15 địa phương là An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Nông, Hải Phòng, Kiên Giang, Phú Yên, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Trà Vinh sớm trình HĐND cùng cấp có chính sách miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, hoàn thành trước tháng 6/2024. Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh cung cấp các tiện ích cho người dân, quản lý xã hội trên ứng dụng VNeID. Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng "Tài khoản an sinh xã hội" để mỗi người dân Việt Nam có tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VneID. Văn Kiên