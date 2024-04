Thủ tướng chỉ ra 13 chữ, 3 vấn đề với quy hoạch tỉnh Thừa Thiên - Huế

TPO - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế (TT-Huế) năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ ra 13 chữ đối với quy hoạch tỉnh TT-Huế là “Bản sắc, thông minh, thích ứng, xanh - sạch - đẹp, an toàn, bền vững”; tập trung thực hiện "1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh".

Sáng nay (6/4), tỉnh TT-Huế tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị và phát biểu chỉ đạo. Dự hội nghị còn có ông Lê Hoài Trung - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế Lê Trường Lưu; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan T.Ư và địa phương.

"1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh"

Trước đó, vào ngày 30/12/2023 và ngày 26/1, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1745/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh TT-Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định 108/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung đô thị TT-Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh TT-Huế đã đạt được trong thời gian qua.

Thủ tướng đã chỉ ra 13 chữ đối với quy hoạch tỉnh TT-Huế là: Bản sắc, thông minh, thích ứng, xanh sạch đẹp, an toàn, bền vững. Thủ tướng yêu cầu tỉnh TT-Huế cần chú trọng, tập trung thực hiện "1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh".

“1 trọng tâm" đó là huy động mọi nguồn lực hợp pháp và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp để thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng; đột phá vào các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.

"Hai tăng cường" là tăng cường đầu tư, phát triển yếu tố con người; tăng cường kết nối vùng, khu vực, trong nước và quốc tế thông qua kết nối hệ thống giao thông, hệ thống sản xuất và cung ứng theo chuỗi.

"Ba đẩy mạnh" là đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ, bao trùm về giao thông, ứng phó biến đổi khí hậu, hạ tầng số, y tế, giáo dục, xã hội...; đẩy mạnh phát triển công nghiệp và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân ổn định và phát triển.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh TT-Huế phải đảm bảo tính tuân thủ và đồng bộ trong tổ chức thực hiện quy hoạch; phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành. Tỉnh cần tập trung phối hợp với bộ, ngành hoàn thành thủ tục về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2024.

Đặc biệt, đối với nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, Thủ tướng yêu cầu tỉnh TT-Huế phải phổ biến, quán triệt quy hoạch sâu rộng hơn bằng nhiều hình thức khác nhau để nhân dân hiểu, nắm rõ, từ đó ủng hộ quy hoạch, làm theo quy hoạch, giám sát việc thực hiện quy hoạch và thụ hưởng với tinh thần "Dân biết - dân hiểu - dân tin - dân theo - dân làm - dân thụ hưởng".

Chi tiết quy hoạch

Theo đó quy hoạch, mục tiêu tổng quát đến năm 2025, TT-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; đến năm 2030 là đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam; một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc; đời sống vật chất và tinh thần người dân đạt mức cao.

Đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn (GRDP) bình quân 9 - 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 6.000 USD; tốc độ tăng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân khoảng 10%/năm; tỷ lệ đô thị hóa khoảng 70%...

Tầm nhìn đến năm 2050, TT-Huế - thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng văn hóa, di sản, xanh, bản sắc Huế, thông minh, hướng biển, thích ứng và bền vững; là đô thị lớn thuộc nhóm có trình độ phát triển kinh tế ở mức cao của cả nước; thành phố Festival, trung tâm văn hóa - du lịch, giáo dục, khoa học công nghệ và y tế chuyên sâu của cả nước và châu Á; là điểm đến an toàn, thân thiện, hạnh phúc. Xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thông minh, đặc biệt là kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông, hạ tầng số đảm bảo sự hài hoà giữa kiến trúc với thiên nhiên và đặc thù của Huế.

Hình thành và phát triển các hành lang kinh tế: Hành lang kinh tế Bắc - Nam, hành lang kinh tế Đông - Tây, hành lang kinh tế đô thị hướng biển; các trung tâm động lực: Thành phố Huế, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và Khu công nghiệp Phong Điền. Gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đối với phương án tổ chức đô thị, đáng chú ý đô thị trung tâm gồm thành phố Huế (được chia thành 2 quận: quận phía Bắc sông Hương, quận phía Nam sông Hương), quận Hương Thủy, thị xã Hương Trà.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Phương, thời gian qua, tỉnh đã tập trung triển khai lập quy hoạch, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng.

Quá trình lập quy hoạch tỉnh, TT-Huế đã bám sát các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển của Quy hoạch tổng thể Quốc gia; Quy hoạch vùng; đặc biệt là Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh TT-Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Phương đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư vào 11 dự án, với tổng vốn đăng ký 9.134 tỷ đồng; trao văn bản thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư cho 10 dự án, với tổng vốn đăng ký 113.500 tỷ đồng.