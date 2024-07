Thủ tướng chỉ đạo về Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ: 'Khó mấy cũng phải làm'

TPO - Tiếp xúc cử tri Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý 10 nhiệm vụ với địa phương, trong đó đẩy mạnh đầu tư công, tiếp tục triển khai dự án Bệnh viện Ung bướu bằng vốn trong nước với tinh thần "khó mấy cũng phải làm".

Sáng 14/7, tại quận Thốt Nốt, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ có cuộc tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Cử tri Lê Thế Vinh (phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt) phản ánh, hiện lưu lượng phương tiện trên Quốc lộ 91, 80 đoạn qua địa bàn quận rất cao. Bên cạnh đó, Dự án Khu công nghiệp VSIP (huyện Vĩnh Thạnh) đang xây dựng. Để giảm áp lực giao thông đoạn tuyến trên, đặc biệt khi Khu công nghiệp VSIP đi vào hoạt động, ông Vinh kiến nghị: Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ, Thủ tướng quan tâm, chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tiếp tục triển khai đường nối tuyến tránh Thốt Nốt với cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, dài khoảng 5,3 km.

Cử tri Cao Văn Tuấn (phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt) kiến nghị xây dựng dự án kè chống sạt lở khẩn cấp trên đoạn Quốc lộ 80 cặp sông Cái Sắn, dự án kè chống sạt lở khẩn cấp đầu cồn Cù lao Tân Lộc. Theo ông Tuấn, việc đầu tư xây dựng 2 dự án kè trên là rất cấp bách, để chống sạt lở, bảo vệ đất đai, an toàn tính mạng và tài sản người dân.

Cử tri Phạm Thái Bình, Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An cho biết, đến nay, nhiều doanh nghiệp chưa thể tiếp cận được nguồn vốn vay dài hạn trong Đề án 1 triệu 1 ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý 10 nhiệm vụ cụ thể của Cần Thơ như: Đẩy mạnh đầu tư công, triển khai các tuyến cao tốc và xây dựng các nút giao, nâng cấp sân bay Cần Thơ; phát triển các khu công nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, ưu tiên phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ có tiềm năng như vận tải thuỷ, hàng hải, hàng không, logistics; tăng cường chống ngập, ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; quan tâm các lĩnh vực y tế, giáo dục, tập trung xây dựng hoàn thiện Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.

“Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ là bệnh viện trung tâm cho cả vùng. Hiện người bệnh phải lên TPHCM điều trị, chi phí ăn ở, đi lại rất tốn kém. Do đó, các đồng chí lãnh đạo thành phố tiếp tục triển khai dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ bằng nguồn vốn trong nước, với tinh thần khó mấy cũng phải làm", Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu giữ vững quốc phòng, an ninh, an toàn, an dân; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, không tham ô, tham nhũng...

Trả lời ý kiến của cử tri Lê Thế Vinh về triển khai tuyến đường nối tuyến tránh Thốt Nốt với cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (khoảng 5,3 km), Thủ tướng giao Bộ GTVT phối hợp với TP. Cần Thơ rà soát lại và nghiên cứu, cân đối nguồn vốn triển khai phù hợp.

Đối với ý kiến của cử tri Cao Văn Tuấn về việc đầu tư xây dựng dự án kè chống sạt lở, Thủ tướng biết, thời gian qua, Chính phủ đã ưu tiên nguồn lực để ứng phó sạt lở, sụt lún cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

“Năm nay, tôi đang chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng đề án tổng thể về sụt lún, sạt lở, ngập mặn, hạn hán để giải quyết tình trạng này; đồng thời phải huy động nguồn lực nhà nước và ngoài nhà nước để làm”, Thủ tướng nói và yêu cầu trước mắt chính quyền địa phương cần khẩn trương di dời người dân tại các khu vực sạt lở tới nơi an toàn nếu cần thiết.

Đối với ý kiến của cử tri Phạm Thái Bình về vốn vay từ Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, Thủ tướng cho biết trong Đề án đã nêu các cơ chế, chính sách, yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp thực hiện hiệu quả.

Đối với các ý kiến, kiến nghị cụ thể của cử tri quận Thốt Nốt, Thủ tướng cho rằng, đây đều là những ý kiến tâm huyết, rất sát với thực tiễn, đúng và trúng vấn đề xã hội quan tâm. Thủ tướng đề nghị các sở ngành của Thành phố tổng hợp, giải trình, tiếp thu và giải quyết những đề xuất, kiến nghị, trên nguyên tắc nội dung thuộc thẩm quyền của cấp, ngành nào thì cấp, ngành đó giải quyết.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng đã thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Hóa và thương binh Lê Minh Sang tại phường Thốt Nốt (quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ).