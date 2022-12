Thủ tướng: Bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa

TPO - Thủ tướng yêu cầu lực lượng Công an nhân dân phải nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng, trúng tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, từ sớm, từ xa.