Thu nội địa tăng 13% nhờ thu cổ tức ngân hàng, dầu thô

TPO - Thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2022 đạt 47% so với dự toán, bằng 113% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa tăng 13% nhờ phát sinh khoản thu từ năm trước của cá nhân, tổ chức như thu cổ tức được chia của ngân hàng, thu từ dầu thô.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị giao ban trực tuyến Bộ Tài chính nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 4 và triển khai kế hoạch công tác tháng 5/2022 vừa diễn ra.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn, lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách đạt 47% so với dự toán, bằng 113% so với cùng kỳ. Thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2022 tiếp tục đạt tiến độ thu khá so với dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ là do phát sinh các khoản thu từ những năm trước được các tổ chức, cá nhân nộp trong quý 1/2022, như: thu cổ tức được chia của các ngân hàng; thu từ dầu thô tăng 82,6% so cùng kỳ (do giá dầu thô tăng cao); thu tiền sử dụng đất. Đáng chú ý, số thu thuế, phí từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt 421.652 tỷ đồng, tăng 109,8% so cùng kỳ.

Đại diện Tổng Cục Thuế cũng cho biết, trong 4 tháng đầu năm, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân phục hồi sau dịch bệnh, số tiền thực hiện chính sách hỗ trợ DN và người dân còn hiệu lực từ năm 2021 và thực hiện một số chính sách hỗ trợ mới của năm 2022 ước tính khoảng 14.674 tỷ đồng.

Trong đó, có khoảng 200 tỷ đồng từ chính sách giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT tháng 12/2021 (nộp vào tháng 1/2022) đối với DN, tổ chức; giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2021 đối với DN có doanh thu năm 2021. Hơn 5.000 tỷ đồng miễn thuế quý 4/2021 (nộp vào tháng 1/2022) đối với hộ, cá nhân kinh doanh ước tính giảm trong 4 tháng đầu năm 2022.

Đối với việc giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định số 103 (từ 1/12/2021 đến hết 31/5/2022): tổng số lệ phí trước bạ ước tính giảm trong 4 tháng đầu năm 2022 khoảng 4.500 tỷ đồng. Giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8% với tổng số thuế ước tính giảm trong 4 tháng đầu năm 2022 khoảng 4.200 tỷ đồng.

Việc giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay làm giảm thu ngân sách nhà nước trong 4 tháng đầu năm 2022 khoảng 480 tỷ đồng.

Đối với việc giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 120 (từ 1/1/2022 đến 30/6/2022): tổng số thuế ước tính làm giảm thu NSNN trong 4 tháng đầu năm 2022 khoảng 320 tỷ đồng.

Trong 4 tháng đầu năm, toàn ngành thuế đã thực hiện 11.087 cuộc thanh, kiểm tra. Trong đó, kiểm tra được 173.169 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 123,16% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra là 8.168 tỷ đồng. Toàn ngành Thuế đã thực hiện thu nợ được 2.900 tỷ đồng.