Thư ký riêng kể khoảnh khắc cuối đời của Nữ hoàng Elizabeth II

TPO - Theo Daily Mail, những khoảnh khắc cuối đời của cố Nữ hoàng Elizabeth II được thư ký riêng, Sir Edward Young, lưu lại trong một bản ghi nhớ đặc biệt.

Ngày 12/1, Daily Mail tiết lộ nội dung bản ghi nhớ đặc biệt của Sir Edward Young. Ông là thư ký lâu năm của cố Nữ hoàng Elizabeth II, có mặt tại Lâu đài Balmoral (Scotland) khi vị quân vương quá cố qua đời vào ngày 8/9/2022.

“Rất bình yên. Trong giấc ngủ của bà ấy. Trôi qua nhanh. Tuổi già. Bà ấy không nhận thức được bất cứ điều gì. Không đau đớn”, ông viết.

Tài liệu lịch sử này hiện được bảo quản tại Cơ quan Lưu trữ Hoàng gia, cho đến nay chưa được công bố rộng rãi. Nó cùng với những chi tiết đáng chú ý khác xung quanh sự ra đi của cố Nữ hoàng Elizabeth II được đưa vào cuốn tiểu sử Charles III: New King, New Court. The Inside Story của nhà văn hoàng gia Robert Hardman, dự kiến phát hành ngày 18/1.

Cuốn sách cũng cho biết ngay sau khi Sir Edward viết bức thư, một người hầu mang đến chiếc hộp giấy màu đỏ có khóa, được tìm thấy trên giường cố Nữ hoàng. Bên trong chiếc hộp là hai bức thư niêm phong: một gửi cho con trai cả, Vua Charles III, và bức còn lại gửi cho thư ký thân tín. Chiếc hộp cũng chứa tờ giấy viết mệnh lệnh cuối cùng của bà: danh sách ứng cử viên cho Huân chương Công lao (Order of Merit) danh giá vì có công trạng đặc biệt trên khắp Khối thịnh vượng chung.

Mặc dù nội dung hai bức thư không được công khai, sự tồn tại của chúng cho thấy Nữ hoàng dường như nhận ra thời gian của mình trên thế giới sắp kết thúc.

Ông Hardman kể Vua Charles cùng với Hoàng hậu Camilla ngồi cạnh mẹ suốt một giờ. Sau đó, ông một mình ra ngoài để hái nấm và thư giãn đầu óc. Ông nhận được tin mẹ qua đời khi đang lái xe trở lại Lâu đài Balmoral. Trước đó, Vua Charles đích thân gọi điện thúc giục hai con trai đến Scotland càng sớm càng tốt để kịp nói lời tạm biệt. Vào thời điểm đó, ông tin mẹ vẫn còn nhiều ngày, chứ không phải từng giờ trên cõi đời. Sau khi Nữ hoàng mất, Vua Charles liên tục gọi điện báo tin cho Harry nhưng không thể liên lạc được vì anh đang bay trên trời.

Những người khác túc trực bên giường bệnh của Nữ hoàng bao gồm Công chúa Anne, Angela Kelly - người phụ trách trang phục cho Nữ hoàng kiêm bạn thân và Mục sư Kenneth MacKenzie, người đọc Kinh thánh cho Nữ hoàng nghe trong những giờ phút lìa xa cuộc đời.

Vào tháng 9/2022, chuyên gia hoàng gia Katie Nicholl nói với Page Six cố Nữ hoàng Elizabeth II luôn mong muốn được nhắm mắt xuôi tay tại Balmoral bởi đó là nơi bà cảm thấy bình yên nhất.

Tú Oanh