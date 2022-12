Thông tin mới vụ đăng video bé gái 5 tuổi lên mạng vì lấy chiếc vòng tay 10.000 đồng

TPO - Liên quan đến vụ bé gái 5 tuổi bị chủ cửa hàng quay video đăng tải lên mạng kèm cáo buộc “ăn cắp”, chính quyền sẽ đưa bé đi giám định sức khỏe, làm căn cứ xử lý.

Chiều 1/12, một lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đã làm việc với UBND phường Tân Tiến- nơi xảy ra vụ việc chủ cửa hàng quay, đăng video bé gái 5 tuổi lên mạng vì cho rằng bé ăn cắp chiếc vòng tay.

Phòng LĐ-TB&XH thành phố cũng có phương án phối hợp gia đình theo dõi sức khỏe, tâm lý của bé sau vụ việc. Hiện, bé gái đang ở trọ cùng bà ngoại, bố mẹ đang đi làm xa.

“Chúng tôi đã giao UBND phường Tân Tiến đưa cháu bé đi kiểm tra sức khỏe. Về phía người đăng tải thông tin, hình ảnh cháu bé lên mạng, Công an phường Tân Tiến đã làm việc và báo cáo lên Công an TP.Buôn Ma Thuột. Căn cứ vào kết quả xác minh từ công an, tình trạng sức khỏe của bé và yêu cầu từ gia đình, chúng tôi sẽ xác định hành vi, có hình thức xử lý với người đăng video. Sự việc nghiêm trọng, người đăng video sẽ bị xử phạt hành chính”, một lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH TP Buôn Ma Thuột thông tin.

Về phía người chủ cửa hàng đăng video bé gái 5 tuổi lên mạng kèm cáo buộc bé ăn cắp chiếc vòng tay, đã tỏ ra ân hận.

Chia sẻ với báo chí, bà T. chủ cửa hàng cho biết, rất hối hận về việc làm của mình. Bà nói, khi thấy bé chỉ đi một mình, hỏi gì cũng im lặng, lại có hành vi lấy cắp đồ nên đăng ảnh bé lên mạng nhằm mục đích cho người nhà thấy, đến đón bé về sẽ dạy dỗ, để không tái phạm.

Bà chủ cửa hàng nói không đánh đập hay dọa nạt bé. Qua sự việc, bà rút ra bài học cho bản thân.

Tại cơ quan công an, người nhà cháu bé cho hay, sáng 29/11, bé tự ý đi đến cửa hàng mà người lớn không biết. Khi biết sự việc, gia đình đã đón cháu về, đồng thời gửi lời xin lỗi chủ cửa hàng về hành vi của con cháu mình.