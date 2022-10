Thông tin mới vụ án mạng kinh hoàng ở Bắc Ninh

TPO - Ngày 25/10, theo lãnh đạo Công an thành phố Bắc Ninh, bước đầu xác định do mâu thuẫn tình cảm, lời nói khi nhắn tin qua lại nên đối tượng Phan Thanh Hoàng ra tay truy sát người yêu cũ là chị Nguyễn Thị B và bạn trai của chị B.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, vụ án mạng xảy tại phố Nguyễn Gia Thiều (thành phố Bắc Ninh) vào tối 24/10, do đối tượng đối tượng Phan Thanh Hoàng (SN 2003, quê ở xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) gây ra. Hoàng đã dùng hung khí, xông vào quán cắt tóc, gội đầu, truy sát bạn gái cũ là chị Nguyễn Thị B (SN 2003, trú ở thành phố Tuyên Quang) và bạn trai của chị B.

Theo lãnh đạo Công an thành phố Bắc Ninh, nguyên nhân ban đầu của vụ án do mâu thuẫn tình ái. Trước đó, Hoàng và chị B có tình cảm yêu đương. Sau đó, chị B và Hoàng chia tay nhau. Hai người chia tay nhau được 3 tháng.

Trong quá trình chia tay, Hoàng và chị B có nhắn tin qua lại, lời nói không lành mạnh. Chị B có người yêu mới tên D. Hoàng bắt xe từ Tuyên Quang và chuẩn bị hung khí (dao) đến tìm chị B để truy sát.

Cũng theo lãnh đạo Công an thành phố Bắc Ninh, chị B đã tử vong vào khoảng 1 giờ 15 phút ngày 25/10, còn sức khỏe của anh D (bạn trai của chị B) có tiến triển. Hiện Công an thành phố Bắc Ninh đã bàn giao toàn bộ vụ án cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra.

Trước đó, gần 20h ngày 24/10, tại quán cắt tóc gội đầu Vũ Huyền ở phố Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Ninh đã xảy ra vụ trọng án. Đối tượng Phan Thanh Hoàng đã dùng hung khí xông vào quán cắt tóc, gội đầu Vũ Huyền, truy sát bạn gái cũ là chị Nguyễn Thị B và bạn trai của chị B tên là D. Hậu quả, chị B. và anh D bị thương rất nặng, được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.