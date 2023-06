Thời tiết TPHCM mưa dông rải rác

TPO - Theo dự báo, thời tiết TPHCM hôm nay (17/6) có nhiều mây, buổi chiều có mưa dông rải rác; ngày mai (18/6), trời tiếp tục nhiều mây, dịu nắng, buổi chiều có mưa dông, nhiệt độ trung bình giảm nhẹ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, từ khoảng ngày 17-18/6, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông.

Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, khoảng ngày 19-20/6, gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên và có cường độ từ trung bình đến mạnh.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Nam Bộ, khoảng ngày 16/6 nâng trục lên phía bắc và có trục qua Trung Bộ, từ khoảng ngày 18/6 suy yếu và rút ra phía Đông.

Dựa vào các hình thái thời tiết trên, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trong những ngày tới, TPHCM tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong ngày hôm nay (17/6), khu vực TPHCM có nhiều mây, nắng yếu, nhiệt độ trung bình từ 27-32 độ C.

Trong bản tin cảnh báo mưa, dông, sét phát đi lúc 12h40 ngày 17/6, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết mây dông đang phát triển trên khu vực TP Thủ Đức, Củ Chi, trung tâm TPHCM. Ngoài ra, mây đối lưu phát triển ở Đồng Nai, Long An có xu hướng di chuyển về phía TPHCM.

Trong khoảng từ 0-3 giờ tới, mây dông có khả năng tiếp tục gây mưa cho các khu vực kể trên, sau đó có vùng mưa có thể lan sang khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 2-10mm, có nơi trên 15mm. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-6 (8-14m/s).

Dự báo vào sáng ngày mai (18/6), TPHCM có nhiều mây, dịu nắng, lượng UV ở mức an toàn. Nhiệt độ buổi sáng dễ chịu, trong khoảng từ 27-32 độ C. Nhiệt độ buổi chiều giảm nhẹ, dao động từ 28-30oC, nhiều khu vực trong thành phố có mưa dông rải rác.