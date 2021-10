Thời tiết mưa lạnh ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

TPO - Áp thấp nhiệt đới hiện đã suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Nam Tây Nguyên. Tuy nhiên vùng áp thấp vẫn gây mưa to đến rất to cho khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ

TPO - Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới nên hôm nay 26/10 đến hết ngày 27/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to. Từ 27-30/10, khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông.