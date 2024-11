ĐIỂM TIN 5/11: Mưa lũ ở miền Trung bao giờ giảm?

TPO - Câu chuyện chậm cấp sổ đỏ so với thời gian quy định diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi và theo luật mới người dân có nhiều cách xử lý như hỏi, kiến nghị, khiếu nại hoặc khởi kiện khi gặp phải trường hợp này.

TPO - Tin nóng: Tai nạn liên hoàn, 4 người nhập viện ; Phát hiện thi thể ở quán karaoke An Phú: Không trình báo ngay có phạm tội? Ông Trump dọa kiện đài truyền hình Mỹ vì chỉnh sửa cuộc phỏng vấn bà Harris…

TPO - TIN NÓNG: Vụ thi thể tại quán karaoke An Phú: Phát hiện chiếc điện thoại tại hiện trường; Hamas có thủ lĩnh mới; Bất ngờ với công việc mới của HLV Kiatisuk sau khi rời Việt Nam.

TPO - Thực tế có nhiều trường hợp do mâu thuẫn mà nhiều gia đình bị hàng xóm phản đối việc trát tường bề ngoài nhà, gây mất thẩm mỹ, thấm dột… mặc dù có đầy đủ giấy phép xây dựng. Với trường hợp này, pháp luật hiện hành đã có quy định cụ thể về cách giải quyết.

TPO - TIN NÓNG: Thông tin bất ngờ vụ phát hiện bộ phận người trong quán karaoke An Phú; Bị đánh vì làm thơ đăng Facebook, nạn nhân nói gì?; Vì sao đại học thu sai 37 tỷ đồng học phí nhưng không trả lại sinh viên?; Hé lộ mức lương Thomas Tuchel khi ngồi ghế HLV tuyển Anh.

TPO - Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp mua phải đất dính tranh chấp, quy hoặch, hoặc sổ đỏ không đủ diện tích, do đó cần kiểm tra tình trạng pháp lý nhà đất trước khi giao dịch.

TPO - Tin nóng: Làm rõ vụ cháy khiến 1 người chết và 4 căn nhà cháy xém; Bị đánh “thập tử nhất sinh” nghi do làm thơ châm biếm giải bóng chuyền của địa phương; Triều Tiên cảnh báo “thảm họa khủng khiếp” với Hàn Quốc…

TPO - Tin nóng: Công an Đắk Nông: Thi thể ở gần nghĩa trang là của một bé gái khoảng 2-4 tuổi; Xác minh thông tin nam giáo viên bị tố xâm hại nhiều nữ sinh ở Bình Dương; Bão Milton làm 15 người thiệt mạng, hàng triệu người bị mất điện…

TPO - TIN NÓNG: Người tự xưng ‘sư thầy Thích Tâm Phúc’ bất ngờ rút kháng cáo; Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ việc 6 trẻ mầm non bị bạn đánh; Lý do khiến giới chuyên gia khí tượng lo ngại siêu bão Milton; Điện Kremlin nói về thông tin ông Trump nhiều lần gọi điện cho Tổng thống Putin.