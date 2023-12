Thiếu tá công an kể lại phút thót tim giải cứu cô gái cầm dao lên nóc chung cư 25 tầng tự tử

TPO - Thiếu tá Nguyễn Thế Song - Đội trưởng Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số 1, Công an tỉnh Nghệ An là người đã trực tiếp giải cứu cô gái cầm dao, leo lên tầng thượng tòa nhà chung cư cao 25 tầng ở trung tâm thành phố Vinh với ý định nhảy xuống.

Ngày 8/12, thiếu tá Nguyễn Thế Song, Đội trưởng Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số 1, Công an tỉnh Nghệ An - người mặc áo đỏ xuất hiện trong đoạn video giải cứu cô gái cầm dao lên tầng thượng chung cư cao 25 tầng ở TP Vinh với ý định tự tử chiều 7/12 vẫn chưa quên khoảnh khắc thót tim ấy.

Thiếu tá Song kể, khoảng 16h45 chiều 7/12, trực ban đơn vị nhận được tin Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An báo có một cô gái cầm dao đứng trên tầng thượng tòa chung cư dầu khí, số 7, đường Quang Trung, TP Vinh, có ý định tự tử.

Ngay sau đó, lãnh đạo đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số 1 đã điều động ba xe chữa cháy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tới tòa nhà. Thời điểm này, có rất đông người dân đứng kín dưới tòa tháp dùng điện thoại ghi hình vào thời điểm tan tầm, gây ùn tắc giao thông.

“Chúng tôi triển khai ba tổ ứng cứu, trong đó một tổ bơm đệm hơi, một tổ dùng xe thang lên tầng hai và tổ ba lên tầng thượng để giải cứu cô gái. Địa hình phức tạp, gió rất lớn. Cô gái lúc đó ngồi ở mép tường, một tay cầm dao, một tay cầm điện thoại”, anh Song nhớ lại.

Quá trình công an tiếp cận, anh Song cố gắng thuyết phục, khuyên cô gái bình tĩnh. Tuy nhiên cô gái có biểu hiện không hợp tác, đòi nhảy xuống. Lực lượng cứu hộ một mặt động viên, thuyết phục cô gái, một mặt đánh lạc hướng để tìm cách áp sát nạn nhân.

Thiếu tá Song đã nhanh chóng tiếp cận và khống chế thành công cô gái. Toàn bộ quá trình tiếp cận, khống chế cô gái diễn ra trong khoảng 20 giây trước sự reo hò phấn khích của hàng trăm người dân chứng kiến ở phía dưới. Nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước hành động dũng cảm, mưu trí của các cán bộ, chiến sĩ cứu hộ, cứu nạn.

"Lúc đó, tôi chỉ nghĩ làm sao phải xử lý thật nhanh, dứt khoát nhất có thể bởi nếu chậm trong tích tắc thì cô gái có thể rơi xuống phía dưới", anh Song nói.

Cô gái được xác định sinh năm 2004, quê huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Nguyên nhân của hành động dại dột kể trên được cho là buồn chuyện tình cảm. Sau khi động viên, trấn an tinh thần, cô gái được chuyển tới Công an phường Quang Trung và làm thủ tục bàn giao cho gia đình.

Thiếu tá Song tốt nghiệp Đại học Phòng cháy chữa cháy năm 2009 và trải qua nhiều vị trí công tác, trước khi nhận nhiệm vụ đội trưởng đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số 1 vào năm 2018. Anh từng thực hiện nhiều nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn chữa cháy nhưng đây là tình huống đầu tiên thiếu tá Song và đồng đội gặp phải.

“Chúng tôi từng giải cứu người gặp nạn mắc kẹt ở thang máy hoặc có ý định tự vẫn ở độ cao nhà cao 2 - 3 tầng. Cô gái định tự vẫn này lại ngồi trên tòa tháp có độ cao hơn 80m. Sau khi cứu được cô gái, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì nếu trong trường hợp bất trắc không may xảy ra sẽ rất ám ảnh”, anh Song chia sẻ.