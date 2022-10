Thí sinh American Idol qua đời ở tuổi 23

TPO - Dù không giành chiến thắng, Willie Spencer trở thành cái tên được yêu thích sau chương trình American Idol. Nam ca sĩ chuẩn bị có chuyến lưu diễn ở London, Anh vào tháng 11.

Theo Daily Star, Willie Spencer - thí sinh của American Idol - qua đời trong vụ tai nạn xe hơi khi mới 23 tuổi. Nam ca sĩ gặp nạn ở Tennessee, Mỹ. Đồng nghiệp của anh là Katharine McPhee xác nhận thông tin trên trang cá nhân.

"Tối qua tôi nhận được tin rất bi thảm. Willie Spencer yêu quý đã qua đời trong vụ tai nạn xe hơi, cậu ấy chỉ mới 23 tuổi. Cuộc sống thật không công bằng. Cầu cho linh hồn của em ấy được yên nghỉ. Thật vui khi biết và được hát chung với em", Katharine McPhee viết trên trang cá nhân.

Chỉ vài giờ trước khi thông tin Willie gặp tai nạn giao thông qua đời, nam ca sĩ đăng lên trang cá nhân đoạn video anh khoe giọng thông qua bản cover You Are My Hide Place. Người hâm mộ để lại nhiều bình luận tiếc thương ngôi sao xấu số.

Bạn bè và người hâm mộ viết những lời chia buồn đến gia đình Spencer. Một khán giả cho rằng họ không nói nên lời, trong khi người khác mong nam ca sĩ yên nghỉ.

Trong buổi thử giọng tại chương trình American Idol, Willie Spencer thể hiện bản hit Diamonds của Rihanna và nhận được sự cổ vũ của ban giám khảo. Cả Katy Perry, Lionel Richie và Luke Bryan đều bị giọng hát và tài năng của chàng trai 23 tuổi mê hoặc.

"Tôi không chỉ hát vì bản thân mà còn muốn thể hiện điều này cho cả gia đình. Họ luôn bên cạnh ủng hộ tôi", Spencer nói sau khi thử giọng.

Spencer William gây được ấn tượng mạnh với ban giám khảo, người xem và vượt qua vòng loại trực tiếp. Nam ca sĩ biểu diễn cùng Katharine, giành được vị trí thứ hai trước khi vượt lên Chayce Beckham.

Mặc dù không giành chiến thắng American Idol, Spencer có sự nghiệp ca hát thành công và dự định biểu diễn ở London, Anh vào tháng 11.