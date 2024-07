Thi công đường gần 1.300 tỷ gây sạt trượt, vùi lấp ruộng ao của người dân

TPO - Nhiều diện tích ao ruộng, đồi cây của người dân nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng dự án đường nối thị xã Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tỉnh lộ 175), bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đất đá sạt trượt, vùi lấp.

Những ngày giữa tháng 7, có mặt tại xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, nơi đang thi công gói thầu CW-09 bởi liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Vận tải Hải Phong, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hoàng Kim, phóng viên ghi nhận một số điểm taluy bị sạt trượt, có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Hai bên đường nhiều điểm đổ đất chất đống cao, tràn lan dọc tỉnh lộ 175, nhiều ao vườn, ruộng lúa của người dân bị vùi lấp.

Trao đổi với Tiền Phong, bà Đỗ Thị Nổi, (ở thôn Đoàn Kết, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên) cho biết, gia đình có gần 1ha ao nuôi cá bị đất đá vùi lấp từ tháng 3/2024, nhưng chưa được thống kê, lên phương án hỗ trợ.

Theo bà Nổi, do vị trí ao nằm dưới thung lũng, thấp hơn đường, nhà thầu khi san gạt đất đã đổ trên điểm cao, trôi sạt.

Cùng hoàn cảnh giống bà Nổi, ông Lê Thanh Quy (ở thôn Đoàn Kết, xã Đại Sơn) cho hay, đồi quế của gia đình bị sạt lở lớn do nhà thầu thi công làm taluy gây ảnh hưởng. Đáng nói, khu vực đồi đang có nguy cơ sạt thêm.

Theo hồ sơ cơ quan chức năng, dự án tuyến đường tỉnh lộ 175 kết nối thị xã Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc dự án kết nối giao thông miền núi phía Bắc với tổng chiều dài gần 53km, tổng mức đầu tư gần 1.300 tỷ đồng. Dự án được chia làm 3 gói thầu chính gồm CW-09; CW-10 và CW-11, bắt đầu triển khai gói thầu đầu tiên từ tháng 6/2022.

Tại huyện Văn Yên, đường tỉnh lộ 175 đi qua 3 xã An Thịnh, Đại Sơn, Mỏ Vàng, với tổng chiều dài gần 40 km. Đến nay, tiến độ thi công tại các gói thầu CW-09; CW-10 đang được triển khai nhưng nguy cơ chậm tiến độ so với dự kiến do vướng giải phóng mặt bằng và các vấn đề phát sinh.

Ông Lê Hoàn, Chủ tịch UBND xã Đại Sơn cho biết, hiện việc thi công tuyến đường tỉnh lộ 175 qua địa bàn đã hoàn thành khoảng 90% tiến độ. Trong quá trình thi công, trên địa bàn xã nhiều hộ gia đình nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng nhưng bị ảnh hưởng do treo cao, lún sâu, sạt lở đất.

Theo thống kê, rà soát của chính quyền địa phương, xã An Thịnh có 11 hộ gia đình nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng nhưng bị ảnh hưởng. Xã Đại Sơn có 7 hộ, xã Mỏ Vàng có hơn 20 hộ.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lưu Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết, tới đây, UBND huyện sẽ có buổi làm việc với các xã, chủ đầu tư, nhà thầu thi công để rà soát các hộ nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng dự án nhưng bị ảnh hưởng do thi công đường. Từ đó, cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, trình UBND tỉnh các phương án cụ thể đảm bảo quyền lợi cho người dân, giúp dự án triển khai theo đúng tiến độ.