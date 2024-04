Thi công đường dây 500kV mạch 3 với phương châm ‘dây không đợi cột, cột không đợi móng’

TPO - Để dự án đường dây 500kV mạch 3 hoàn thành đúng tiến độ đề ra, Thủ tướng yêu cầu tất cả các bộ, ngành, địa phương phải tập trung phối hợp triển khai đồng bộ các phần việc với phương châm “dây không đợi cột, cột không đợi móng, móng không chỉ một người làm”

Chiều 1/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị về tình hình thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đến Phố Nối (tỉnh Hưng Yên).

Dự án đường dây 500kV mạch 3 kéo dài (Phố Nối, tỉnh Hưng Yên - Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) có tổng chiều dài khoảng 519 km, có tổng mức đầu tư khoảng 22.356 tỷ đồng. Dự án gồm 4 dự án thành phần: Quảng Trạch - Quỳnh Lưu; Quỳnh Lưu - Thanh Hóa; Thanh Hóa - Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 và Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 - Phố Nối. Các dự án đều khởi công tháng 10/2023 và tháng 1/2024; phấn đấu hoàn thành, đưa vào vận hành công trình trong tháng 6/2024.

Tại cuộc họp, Thủ tướng cho rằng, dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch đến Phố Nối có ý nghĩa quan trọng, tiến độ triển khai dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu, song khối lượng công việc còn rất lớn, để hoàn thành các dự án theo kế hoạch.

Do đó, Thủ tướng cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp, rà soát các vấn đề liên quan; kịp thời xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền, đảm bảo kịp thời tiến độ, chất lượng và an toàn lao động, nhất là an toàn lao động tại các vị trí có địa hình khó khăn, phức tạp và vào thời điểm thời tiết không thuận lợi. Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với nhau và với nhân dân, doanh nghiệp vì mục tiêu chung, tránh phiền hà, tiêu cực, tham nhũng trong quá trình triển khai dự án, trên tinh thần “lắng nghe, chia sẻ, hành động”, “cùng làm, cùng thắng và cùng hưởng”.

Với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương giải phóng mặt bằng, bàn giao hành lang tuyến để chủ đầu tư thực hiện công tác rải dây, kéo dây dẫn; khẩn trương di dời, tái định cư và thực hiện các thủ tục tái định cư cho các hộ dân, đảm bảo an toàn hành lang tuyến để đóng điện công trình trong tháng 6/2024.

EVN, trực tiếp là EVNNPT tiếp tục đôn đốc các nhà thầu xây dựng tập trung nhân lực, máy móc thi công sớm hoàn thành xây dựng móng cột và tổ chức thực hiện lắp dựng cột, rải căng dây theo đúng tiến độ cam kết. Các nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị khẩn trương hoàn thành công tác chế tạo và vận chuyển đến công trường để lắp dựng đồng bộ.

Với tinh thần tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển của đất nước, Thủ tướng yêu cầu tất cả các bộ, ngành, địa phương phải tập trung phối hợp triển khai đồng bộ các phần việc với phương châm “dây không đợi cột, cột không đợi móng, móng không chỉ một người làm”; phấn đấu hoàn thành khung chính sách để đền bù cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án trước ngày 10/4/2024; hoàn thành cơ bản các hạng mục dự án thuộc dự án vào ngày 20/6/2024 để đóng điện, đưa vào khai thác chậm nhất vào ngày 30/6/2024.