Thêm tiết lộ sốc về ông trùm bị bắt

TPO - Luật sư đại diện những cá nhân kiện Diddy lần lượt đưa ra những cáo buộc gây sốc về ông trùm hip hop. Chúng bao gồm độ tuổi không tưởng của nạn nhân trẻ nhất bị xâm hại hay đoạn video nhạy cảm của Diddy với người nổi tiếng có địa vị cao hơn…

Xâm hại 25 trẻ vị thành niên

Trong buổi họp báo ngày 1/10, luật sư Tony Buzbee, đến từ tiểu bang Texas (Mỹ), tuyên bố đang đại diện cho 120 cá nhân trong các vụ kiện dân sự liên quan đến những tội ác kinh hoàng kéo dài suốt 3 thập kỷ được cho là Sean Combs (Diddy) gây ra.

Ông Buzbee tiết lộ nạn nhân trẻ tuổi nhất chỉ mới 9 tuổi vào thời điểm bị Diddy xâm hại tình dục.

“Tôi muốn tập trung vào độ tuổi của những nạn nhân này. Khi chúng ta nói về độ tuổi của những nạn nhân này khi hành vi xảy ra, điều đó thật gây sửng sốt. Một người chỉ mới 9 tuổi, được đưa đến buổi thử giọng tại thành phố New York với hãng thu âm Bad Boy. Nhiều cậu bé khác cũng có mặt để thử giọng. Người này bị Sean Combs và một số người khác tại phòng thu lạm dụng tình dục cùng lời hứa với cha mẹ cũng như chính nạn nhân rằng sẽ ký hợp đồng thu âm”, luật sư nói.

Ông Buzbee cũng liệt kê các trường hợp khác như một trẻ vị thành niên khác bị Diddy ép làm chuyện dung tục để đổi lấy hợp đồng thu âm hay thiếu nữ 15 tuổi bị chuốc thuốc trong một bữa tiệc ở New York rồi bị Diddy và nhiều người khác thay phiên cưỡng hiếp trong phòng kín.

Luật sư lưu ý nhóm 120 người tố cáo có số lượng nam và nữ tương đương nhau. Trong đó, 25 người là trẻ vị thành niên vào thời điểm bị hại. Những lời cáo buộc không phải nói suông mà có hình ảnh, video và văn bản làm bằng chứng.

Trong họp báo, ông Buzbee cảnh báo nhiều người quyền lực và nhiều bí mật đen tối hơn sẽ bị phơi bày trong tương lai gần.

“Chúng tôi sẽ vạch trần những kẻ tiếp tay cho hành vi này sau cánh cửa đóng kín. Chúng tôi sẽ theo đuổi vấn đề này đến cùng bất kể bằng chứng liên quan đến ai. Sẽ đến ngày chúng tôi nêu tên những người khác ngoài Sean Combs và có rất nhiều cái tên. Danh sách đã dài rồi nhưng vì bản chất vụ án, chúng tôi cần đảm bảo chắc chắn chúng tôi đúng trước khi công khai. Những cái tên sẽ khiến các bạn sốc.

Những người biết mình là ai nên lên tiếng ngay bây giờ. Tôi hình dung rằng khi chúng ta nói chuyện ở đây có vô số người đang rất lo lắng. Bạn không thể giấu bộ xương trong tủ mãi được. Tôi cho rằng hiện tại có nhiều người đang tuyệt vọng tìm kiếm ký ức của họ khi họ xóa tin nhắn và dữ liệu của mình”, chuyên gia pháp lý nhấn mạnh.

Ông Buzbee nói thêm danh sách dài nạn nhân có từ năm 1991, với hàng chục cáo buộc liên quan đến tấn công tình dục, hiếp dâm bạo lực, quan hệ tình dục bằng chất gây nghiện, phát tán các bản ghi hình và lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.

Những vụ việc được khẳng định là diễn ra tại các Bữa tiệc Trắng thường niên của Diddy, khách sạn và nhiều nơi khác. Theo luật sư, nhiều người tố cáo cho biết bị chuốc thuốc, cụ thể là thuốc an thần dành cho ngựa được tìm thấy trong cơ thể họ sau khi đến các bữa tiệc.

Luật sư có kế hoạch đệ đơn kiện ở nhiều tiểu bang khác nhau (Texas, California, Georgia, Florida và New York) trong vòng 30 ngày tiếp theo.

Ngay sau cuộc họp báo, phía Diddy một lần nữa phủ nhận các cáo buộc và tuyên bố nam rapper vô tội.

"Như nhóm luật sư của ông Combs đã nhấn mạnh ông ấy không thể giải quyết mọi cáo buộc vô căn cứ trong trò hề truyền thông liều lĩnh này. Ông Combs kiên quyết và dứt khoát phủ nhận mọi cáo buộc nhắm vào mình. Thông tin ông lạm dụng tình dục bất kỳ ai, bao gồm cả trẻ vị thành niên, là sai sự thật và phỉ báng. Ông mong muốn chứng minh sự vô tội của mình và minh oan cho mình tại tòa án trong trường hợp các khiếu nại được đệ trình và xét xử. Ở đó, sự thật sẽ được xác lập dựa trên bằng chứng, không phải suy đoán", Erica Wolff, luật sư đại diện cho Sean Combs, nói với Page Six.

Video nhạy cảm giữa Diddy và người nổi tiếng hơn được rao bán

Trước đó, vào ngày 27/9, Ariel Mitchell-Kidd, luật sư đại diện cho một người tố cáo giấu tên, đề cập đến băng sex của Diddy trong cuộc trò chuyện trên truyền hình với Laura Ingle của NewsNation.

Nữ luật sư tuyên bố một người liên lạc với cô để rao bán đoạn video 18+ giữa Diddy và một ngôi sao hạng A có địa vị cao hơn.

Mitchell-Kidd không tiết lộ ai là người xuất hiện trong đoạn băng khiêu dâm, nhưng tiết lộ cả Diddy và ngôi sao đó đều bị quay rõ mặt trong video.

“Tôi có thể nói rằng video đó là khiêu dâm. Video này được quay tại nhà của anh ta ở Atlanta và có vẻ như người đó không nhìn về phía máy quay. Theo tôi, người đó không biết mình bị quay video”, nữ luật sư kể.

Mitchell-Kidd cũng thảo luận chi tiết về vụ cưỡng hiếp được cho là xảy ra giữa Diddy và khách hàng mới của cô vào năm 2018.

Theo lời kể của nạn nhân, vào thời điểm đó, cô ở nhà một người bạn có quan hệ trong ngành giải trí. Đó cũng là nơi cô gái gặp gỡ Diddy.

“Điều đó dẫn đến việc cô ấy được phục vụ một loại thức uống. Cô ấy bắt đầu cảm thấy choáng váng. Combs tấn công tình dục cô ấy bằng một vật vô tri, sau đó chỉ đạo một gã khác xâm hại cô ấy trong khi hắn quan sát và tự thỏa mãn bản thân”, Mitchell-Kidd thuật lại.

Thân chủ của Mitchell-Kidd vùng ra được và chạy ra đường. Một người hàng xóm được cho là chứng kiến cô gái trốn thoát.

Nữ luật sư nói thêm thân chủ cô nộp đơn trình báo cảnh sát vào thời điểm đó nhưng không có chuyện gì xảy ra.

Sean Combs đang bị giam giữ tại Brooklyn, New York, sau khi bị bắt vì tình nghi buôn bán tình dục và nhiều tội khác cách đây hai tuần. Rapper I'll Be Missing You không nhận tội và xin nộp tiền tại ngoại nhưng bị từ chối.