Thêm ngân hàng muốn chuyển 'nhà' sang sàn HoSE

TPO - Tại đại hội cổ đông thường niên 2023, VietBank cũng đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu VBB trên sàn HoSE khi thời điểm và điều kiện thị trường thuận lợi. Năm nay, VietBank cũng sẽ trình vấn đề này để xin ý kiến cổ đông.

Tuần này, có 11 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó: 8 công ty trả cổ tức bằng tiền mặt, 1 doanh nghiệp thực hiện quyền mua, 1 công ty phát hành thêm và 1 doanh nghiệp chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Tăng vốn điều lệ lên hơn 7.200 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (VietBank - mã chứng khoán: VBB) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông năm 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 26/4 bằng hình thức trực tuyến. Theo đó, VietBank đề ra 2 kế hoạch kinh doanh cho năm 2024 gồm mục tiêu cơ sở và mục tiêu phấn đấu.

Với mục tiêu cơ sở, VietBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 950 tỷ đồng, tăng 17% so với kết quả năm 2023, nhưng đi ngang so với kế hoạch năm vừa qua. Đến cuối năm 2024, tổng tài sản của VietBank tăng 5% so với đầu năm, lên mức 145.000 tỷ đồng. Huy động từ khách hàng tăng 8% lên 110.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay tăng 11% lên mức 90.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2,5%.

Năm 2024, Vietbank dự kiến phát hành gần 144,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 25%. Tổng mệnh giá phát hành tương ứng gần 1.445 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế lũy kế để lại đến thời điểm 31/12/2023. Thời điểm thực hiện dự kiến là trong quý III và IV/2024.

VietBank là một trong những ngân hàng có vốn điều lệ thấp nhất trong hệ thống ngân hàng hiện nay khi mới đạt 4.777 tỷ đồng. Nếu hoàn tất thủ tục chỉnh sửa giấy phép vốn điều lệ và phát hành thành công cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ nhà băng này sẽ tăng lên mức gần 7.225 tỷ đồng.

Cũng tại đại hội, VietBank sẽ tiếp tục trình cổ đông thông qua kế hoạch niêm yết trên sàn HoSE. Trước đó, tại đại hội cổ đông thường niên 2023, Vietbank cũng đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu VBB trên sàn HoSE khi thời điểm và điều kiện thị trường thuận lợi.

HoSE vừa có quyết định hủy niêm yết đối với cổ phiếu POM của Công ty CP Thép Pomina và cổ phiếu QBS của Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Bình, kể từ ngày 10/5.

Theo đó, hơn 69 triệu cổ phiếu QBS, tương ứng tổng giá trị hơn 690 tỷ đồng và gần 280 triệu cổ phiếu POM, tương ứng tổng giá trị gần 2.800 tỷ đồng sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc trên sàn HoSE. Ngày giao dịch cuối cùng của các cổ phiếu này trên sàn HoSE là ngày 9/5.

Nguyên nhân hủy niêm yết là do Thép Pomina vi phạm chậm nộp báo cáo tài chính năm trong 3 năm liên tiếp. Trong khi đó, QBS bị hủy niêm yết do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

TDC bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB) vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi, thời hạn chuyển nhượng là trước ngày 30/6.

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, Năm Bảy Bảy đang sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi, đơn vị có vốn điều lệ 45 tỷ đồng. NBB Quảng Ngãi có hoạt động chính là quản lý và khai thác mỏ đá Thọ Bắc, mỏ đá Núi Máng tại tỉnh Quảng Ngãi và thi công, xây lắp nhận thầu xây dựng công trình, các dự án ở tỉnh và địa phương khác.

Ngoài ra, Năm Bảy Bảy cũng đang là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi có quy mô gần 103 ha, tổng vốn đầu tư 1.752 tỷ đồng. Dự án triển khai từ năm 2013 và dự kiến đến năm 2025 hoàn thành.

Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã chứng khoán: TDC) bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Trung vào vị trí Phó tổng giám đốc. Ông Trung đang là cán bộ quản lý tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex - mã chứng khoán: BCM).

Đáng lưu ý, trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã nêu vấn đề nhấn mạnh tại TDC. Cụ thể, đơn vị kiểm toán lưu ý tới khoản lỗ hơn 400 tỷ đồng trong năm 2023. Cuối năm 2023, nợ ngắn hạn của TDC đã vượt quá tài sản ngắn hạn là 1.331 tỷ đồng.

“Những điều kiện về lỗ trong năm 2023 và nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của TDC”, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C nhấn mạnh.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (mã chứng khoán: VIB) cho biết, ngày 19/4 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2023 với tỷ lệ 6,5%, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ được nhận 650 đồng. Với hơn 2.536 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, VIB sẽ phải chi gần 1.650 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Công ty CP Phục vụ Mai táng Hải Phòng (mã chứng khoán: CPH) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 18,48%. Với 4,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CPH cần chi hơn 8 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông.