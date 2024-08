Thêm 27 rùa con chào đời trên bãi biển Quy Nhơn

TPO - Hình ảnh tình nguyện viên tự nguyện dùng xe đi hút đinh giữa đường để bảo đảm an toàn cho người đi đường, nhận được sự ủng hộ của người dân và cơ quan chức năng. Tuy nhiên, mới đây công an một địa phương tại Bình Dương đã đưa người đi hút đinh về trụ sở, tạo dư luận không tốt. Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin liên quan đến vấn đề này.