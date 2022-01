Thể thao Việt Nam: Chờ đợi gì?

TP - Qua một năm khó khăn do dịch COVID-19, thể thao Việt Nam sẽ trở lại bận rộn khi nhiều giải đấu được tổ chức xuyên suốt cả năm 2022. Dù đứng trước khó khăn, thách thức không hề nhỏ, người hâm mộ vẫn kỳ vọng sẽ được chứng kiến hình ảnh rực rỡ của thể thao nước nhà.

Vòng loại World Cup

Ngay khi kết thúc chiến dịch AFF 2020 tổ chức tại Singapore, các cầu thủ Việt Nam có rất ít thời gian nghỉ ngơi trước khi hội quân để chuẩn bị cho vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á với 2 lượt trận cuối tháng 1, đầu tháng 2/2022. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có chuyến làm khách trên đất Australia (27/1), ít ngày trước trận đấu được mong chờ gặp ĐT Trung Quốc đúng ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần (1/2 dương lịch).

Sau 6 lượt trận đã qua của bảng B, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa giành được bất kỳ điểm nào, với 6 trận toàn thua. Còn nhớ sau thất bại đáng tiếc với tỷ số tối thiểu trước Nhật Bản (ngày 11/11/2021), ông Park đã bất lực thừa nhận trong sự nghiệp làm bóng đá "chưa bao giờ thấy giành 1 điểm khó khăn đến thế”. Bởi vậy, đây là cơ hội để đội tuyển Việt Nam giành những điểm số lịch sử trong lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi này.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận một cách thực tế, vòng loại World Cup là đấu trường “quá tầm” đối với đội tuyển Việt Nam, khả năng có điểm của Quế Ngọc Hải và các đồng đội khá thấp, nhưng sự kỳ vọng của người hâm mộ lại rất cao. Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã hoàn toàn bất lực trước sự vượt trội của Australia. Cơ hội lớn hơn dành cho thầy trò Park Hang-seo sẽ xuất hiện trong màn tiếp đón Trung Quốc- đối thủ “nhẹ nhàng” hơn ở trận đấu diễn ra sau đó vài ngày.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, cùng với thời điểm tổ chức đúng ngày đầu năm mới, đây sẽ là một bữa tiệc bóng đá mà người hâm mộ Việt Nam rất mong chờ.

SEA Games 31 tại Việt Nam

Đại dịch COVID-19 bùng phát, SEA Games 31 tại Việt Nam đã không thể diễn ra theo dự kiến ban đầu vào tháng 11/2021. Các nước tham gia trong khu vực đều đồng ý với kế hoạch lùi giải, và tổ chức từ 12/5 đến 23/5 tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận.

Sân vận động Mỹ Đình sẽ là nơi diễn ra các sự kiện quan trọng, bao gồm Lễ khai mạc và bế mạc. Giải đấu có tổng cộng 40 môn thi và 520 nội dung tranh tài, trong đó chủ nhà Việt Nam cam kết không cắt giảm nội dung nào của các môn trong hệ thống Olympic, chiếm 2/3 chương trình thi đấu chính thức. Các môn đặc thù như bóng đá, nhảy cầu, cờ vua, bóng ném, pencak silat, rowing, kick-boxing và kurash sẽ thi đấu trước, nên thời gian chính thức của SEA Games 31 sẽ gói gọn trong 17 ngày.

Với tâm thế chủ nhà và là một trong những nước có nền thể thao đi đầu trong khu vực, mục tiêu của Đoàn thể thao Việt Nam không gì khác là giành ngôi vị nhất toàn đoàn. Bên cạnh sự chuẩn bị chuyên môn, chủ nhà Việt Nam sẽ phải “căng mình” với kế hoạch đón hàng ngàn VĐV quốc tế và kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 an toàn, hiệu quả.

Với riêng đội tuyển U23 Việt Nam, đây sẽ là giải đấu mà đội đặt mục tiêu bảo vệ huy chương vàng, trong lần cuối cùng HLV Park Hang-seo dẫn đội - trước khi nhường vị trí cho người khác để tập trung nắm đội tuyển quốc gia.

ASIAD Hàng Châu 2022

Sau SEA Games 31, giải đấu được quan tâm nhất của thể thao Việt Nam trong năm 2022 là Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 19, diễn ra ở Hàng Châu, Trung Quốc từ 10/9 đến 25/9. Đại hội tổ chức 40 môn thi với 482 nội dung, với các môn E-sport và Breaking lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu. Các VĐV sẽ có 4 tháng sau SEA Games tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu này.

Hiện tại, 44/55 địa điểm thi đấu đã được hoàn tất và tình hình dịch bệnh tại tỉnh Chiết Giang cũng đang được kiểm soát tốt. Ngoài Hàng Châu, đại hội cũng được tổ chức ở các thành phố Ninh Ba, Ôn Châu, Thiệu Hưng, Kim Hoa và Hồ Châu. Làng ASIAD bao gồm 3 khu vực dành cho VĐV, giới truyền thông và các quan chức kỹ thuật.

Đây là kỳ đại hội thể thao danh giá nhất châu lục, và là một thử thách vừa sức hơn với các VĐV Việt Nam, so với kỳ Olympic Tokyo 2020 diễn ra tháng 8/2021. Tại kỳ Thế vận hội này, Đoàn thể thao Việt Nam đã “trắng tay” và không hoàn thành mục tiêu đề ra.

Về bóng đá nam Olympic, HLV Park Hang-seo sẽ trao quyền dẫn dắt đội cho 1 nhà cầm quân khác, ngay sau khi kết thúc SEA Games 31. Trước đó, đội tuyển U23 Việt Nam cũng sẽ tranh tài tại VCK U23 châu Á được tổ chức từ 1/6 đến 19/6 tại Uzbekistan.

V-League trở lại

Nhìn lại mùa giải vừa qua, thật khó để hình dung ra được kịch bản V-League 2021 phải tạm hoãn tới hai lần do dịch bệnh COVID-19. Đây có thể nói là một dấu ấn khó quên trong lịch sử bóng đá nước nhà. Dù rất nỗ lực, V-League 2021 cũng không thể đi hết chặng đường của mình, mà buộc phải tuyên bố dừng giải vào tháng 10 mà không có đội vô địch, lên hạng và xuống hạng cũng như không có các danh hiệu cá nhân.

Dự kiến mùa giải 2022 sẽ trở lại vào giữa tháng 2 và kết thúc vào tháng 11. Một điều đặc biệt là mùa giải này sẽ chỉ còn 13 đội tham dự, sau khi Than Quảng Ninh không đáp ứng các tiêu chí cấp phép do đơn vị quản lý CLB tạm ngừng hoạt động.Các đội bóng dự giải bao gồm Hoàng Anh Gia Lai, Viettel, Nam Định, Đông Á Thanh Hóa, Becamex Bình Dương, Hà Nội, SHB Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh, Sài Gòn, Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An và Bình Định.

Đòi lại ngôi vương AFF Cup 2022

Chỉ một năm sau kỳ AFF Cup 2020 không thành công, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào chiến dịch này với nhiệm vụ đòi lại chức vô địch, do giải đấu lùi lại một năm vì dịch bệnh. Sau những thành công liên tiếp trong nhiều năm qua, thất bại trước Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020 khiến thầy trò Park Hang-seo đứng trước những thách thức và áp lực cực lớn. Chúng ta phải lấy lại những gì đã mất, để chứng tỏ cái tầm và vị thế của đội bóng số 1 Đông Nam Á.

Trước khi bước vào kỳ AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm những bài học, trải nghiệm thu được ở khu vực và châu lục trong những giải đấu diễn ra suốt năm, từ vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, SEA Games 31, VCK U23 châu Á, ASIAD 19, hay kể cả V-League 2022. Trong trường hợp các giải đấu kể trên đều diễn ra an toàn và không bị hoãn hủy, các cầu thủ sẽ có nhiều thời gian thi đấu, trui rèn, để có được cảm giác bóng tốt nhất cũng như giữ vững sự ổn định về chuyên môn.

Đây cũng có thể là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo, trong trường hợp ông không gia hạn hợp đồng với VFF.