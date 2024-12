The Orchard - Dự án nhà ở thấp tầng khép kín tại tổng dự án Sycamore trở thành điểm sáng đầu tư

Trước tình trạng khan hiếm nguồn cung khiến giá nhà tại TP.HCM tăng cao, đô thị vệ tinh Bình Dương trở thành tâm điểm phía Nam với giá bất động sản và điều kiện cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu an cư.

Dưới tác động của tình trạng khan hiếm nguồn cung bất động sản, giá nhà tại TP.HCM đã tăng hơn 30% trong 9 tháng đầu năm 2024. Trước nhu cầu tìm mua nhà cao, nhiều người đã chuyển hướng ra ngoài các thành phố lớn. Trong đó, Bình Dương - Thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai, nổi lên như một điểm sáng với giá bất động sản hợp lý và sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông và tiện ích đô thị, mang lại không gian sống bền vững và khả thi về tài chính.

The Orchard – phân khu nhà ở thấp tầng đầu tiên của dự án Sycamore – là một chuẩn mực sống mới hài hòa giữa hiện đại và thiên nhiên. Nằm tại vị trí đắc địa của Thành phố mới, gần các công trình trọng điểm, trường học và khu giải trí, The Orchard mang đến cơ hội sở hữu bất động sản chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về an ninh, thiết kế tinh chỉnh, đa năng và tiện ích độc quyền.

Cư dân tại The Orchard sẽ tận hưởng cuộc sống an toàn trong khuôn viên Compound khép kín (Gated Community), được bảo vệ bởi hệ thống an ninh 3 lớp. Chốt bảo vệ tại cổng chào kiểm soát ra vào, với mã QR đăng ký cho khách thăm để xác thực danh tính. Hệ thống camera giám sát 24/7 xuyên suốt dự án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân.

The Orchard nổi bật với những căn biệt thự đơn lập và song lập độc quyền, thiết kế linh hoạt và hiện đại, mang đến không gian sống vượt trội. Mỗi biệt thự sở hữu sân vườn rộng rãi, tạo không gian thư giãn và sáng tạo. Một số căn góc đặc biệt còn được ưu ái với khoảng vườn xanh mướt riêng biệt bên cạnh nhà do chính chủ đầu tư chăm sóc. Các căn biệt thự có độ thông tầng ấn tượng lên đến 7m vừa đảm bảo tiện nghi và lưu thông gió tự nhiên, cùng sân đậu xe rộng rãi lên đến 3 ô tô.

Ngoài ra, tất cả các căn biệt thự còn sở hữu vị trí độc tôn với sự thuận tiện cao như cận kề hoặc chỉ trong khoảng cách đi bộ từ 1-3 phút đến các tiện ích đẳng cấp, đặc biệt là nhà câu lạc bộ The Canopy. Với thiết kế như ngôi nhà trên cây, The Canopy cung cấp 26 tiện ích từ hồ bơi, phòng gym, không gian thiền đến khu BBQ, mang đến trải nghiệm sống nghỉ dưỡng. Cư dân còn tận hưởng không gian sống trong lành với 80% cây xanh bao phủ, từ công viên trung tâm đến các khu vực xanh trong dự án.

The Orchard, tọa lạc trong không gian yên bình giữa đô thị phát triển, là lựa chọn lý tưởng cho những cư dân thành đạt tìm kiếm phong cách sống sang trọng, hiện đại và bền vững.

Tổng dự án Sycamore

Địa chỉ: Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Website: sycamore.com.vn

