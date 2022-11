THẾ GIỚI 24H: Xả súng trong đêm Halloween ở Mỹ, nhiều người bị thương

TPO - Theo truyền thông Mỹ, ít nhất 14 người đã bị thương trong vụ xả súng xảy ra đêm Halloween 31/10 (tức sáng 1/11 theo giờ Việt Nam) ở thành phố Chicago.

Hãng tin ABC7 Chicago dẫn lời Giám đốc cảnh sát thành phố Chicago David Brown cho biết, trong số 14 nạn nhân trên có một trẻ 3 tuổi, và hai thiếu niên ở độ tuổi từ 11-13. “Hình ảnh trích xuất từ camera giám sát cho thấy, vụ xả súng diễn ra lúc 21h30 và kéo dài chỉ trong vài giây. Công tác điều tra đang được tiến hành, nhưng theo thông tin sơ bộ chúng tôi nhận được thì có hai đối tượng thực hiện vụ việc. Chúng xuất hiện và bắn vào đám đông người dân đang có mặt ở chỗ giao nhau giữa Đại lộ California và phố Polk”, ông Brown nói. Theo ABC7 Chicago, cơ quan cảnh sát Chicago đã treo thưởng 15.000 USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ và truy tố thủ phạm.

Ít nhất 5 người thương vong trong vụ xả súng tại bang Colorado, Mỹ. THX đưa tin, giới chức địa phương cho biết 1 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ xả súng vào chiều 1/11 (giờ địa phương) ở Denver, thủ phủ của bang Colorado, Mỹ. Các quan chức đã chia sẻ bức ảnh chụp một chiếc xe tối màu "được cho là phương tiện (những) nghi can này sử dụng trong vụ xả súng này," đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin.

Nga mở rộng khu vực sơ tán ở Kherson. Các quan chức do Nga bổ nhiệm ở vùng Kherson, miền Nam Ukraine cho biết đang mở rộng khu vực sơ tán khỏi sông Dnipro để đề phòng nguy cơ đập Kakhovka bị tấn công, gây lũ lụt khu vực. Trong một thông điệp video đăng tải trên Telegram, Vladimir Saldo, người đứng đầu vùng Kherson, nơi quân Nga đang nắm quyền kiểm soát một phần, thông báo ông đang mở rộng khu vực được lệnh sơ tán dân thường thêm 15km tới 7 khu định cư khác.

7 khu vực khắp Ukraine bị nã tên lửa. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhnyi cáo buộc Nga đã bắn 55 tên lửa hành trình và hàng chục loại đạn dược khác vào "các mục tiêu dân sự" trên khắp đất nước, vài ngày sau khi Moscow đổ lỗi cho Kiev về các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào Hạm đội Biển Đen của Nga. Oleksiy Arestovich, cố vấn của Tổng thống Ukraine ngày 1/11 gọi động thái trên là "một trong những trận oanh tạc lớn nhất” của quân Nga vào lãnh thổ nước này.

Nga gửi 87.000 lính mới sang Ukraine. “Sau khi huấn luyện bổ sung và phối hợp chiến đấu, 87.000 người đã được gửi đến các khu vực nơi các nhiệm vụ của hoạt động quân sự đặc biệt đang được thực hiện”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết trong một hội nghị trực tuyến ngày 1/11. Ông nói rằng khoảng 3.000 huấn luyện viên giàu kinh nghiệm chiến đấu đã tham gia làm việc với những người được huy động.

WHO tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp quốc tế. Hôm 1/11, Ủy ban Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết trong một tuyên bố, dịch bệnh đậu mùa khỉ vẫn là Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu (PHEIC) - mức cảnh báo cao nhất của tổ chức này. Tuyên bố cho hay, sự lây truyền vẫn tiếp tục ở một số khu vực, do đó, đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ gây nguy cơ quốc tế và cần có hành động phối hợp từ các quốc gia để giảm tác động. Theo báo cáo mới nhất của cơ quan này, tính đến ngày 31/10, đã có tổng cộng 77.264 ca được xác nhận mắc bệnh thông qua kết quả xét nghiệm tại phòng thí nghiệm, trong đó có 36 trường hợp đã tử vong.

Đường ống Dòng chảy phương Bắc bị xé toạc dài 40m. Tối 31/10, Tổng thống Putin gọi loạt vụ nổ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc là "hành vi khủng bố". Ông cho biết, hãng Gazprom của Nga đã được phép kiểm tra đường ống này. Tổng thống Nga Putin đã mô tả với phóng viên về những gì các nhà điều tra của Gazprom chứng kiến sau khi đi kiểm tra các nơi xảy ra nổ trên 2 tuyến đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc ở đáy Biển Baltic.

Thuyền chở người di cư bị đắm gần Hy Lạp, 60 người mất tích trên biển. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp ngày 1/11 cho biết đã cứu được 9 người di cư sau khi chiếc thuyền chở họ bị đắm ở gần đảo Evia của nước này vào rạng sáng cùng ngày. Chiếc thuyền được cho đã chở khoảng 68 người trước khi bị đắm do ảnh hưởng của gió mạnh. Hiện lực lượng này đang tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tìm kiếm gần 60 người mất tích sau vụ đắm thuyền trên.