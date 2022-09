THẾ GIỚI 24H: Nga cấp quyền công dân cho cựu nhân viên NSA bị Mỹ truy nã

TPO - Edward Snowden từng là nhân vật gây sự chú ý của giới truyền thông toàn thế giới trong năm 2013 khi bất ngờ tiết lộ nhiều thông tin và tài liệu mật liên quan đến chương trình do thám toàn cầu của Mỹ.

Ngày 26/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh cấp quyền công dân Nga cho Edward Snowden, cựu nhân viên kỹ thuật của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), 39 tuổi, người đã trốn khỏi Mỹ và đang tị nạn ở Nga. Sau khi bị chính quyền Mỹ phát lệnh truy nã và phải rời khỏi Hong Kong (Trung Quốc), Snowden đã tới Nga và phải ở hơn một tháng trong khu vực quá cảnh ở sân bay quốc tế Sheremtievo trước khi được nhà chức trách Nga cấp quy chế tạm trú. Chính quyền Mỹ buộc tội Snowden vi phạm điều khoản cấm tiết lộ thông tin mật liên quan đến quốc phòng và cố tình chuyển thông tin tình báo cho những cá nhân không có quyền nhận thông tin này. Snowden cũng bị buộc tội ăn trộm tài sản quốc gia và phải đối mặt với tổng hình phạt lên tới 30 năm tù giam

Mỹ triển khai HIMARS tới quốc gia láng giềng khác của Nga. Bộ tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi ngày 25/9 thông báo sẽ chuyển hai Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động cao (HIMARS) cùng với khoảng một chục nhân viên đến Latvia, để tham gia các cuộc tập trận quân sự cấp quốc gia do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dẫn đầu. Các hệ thống M142 HIMARS được chuyển đến quốc gia vùng Baltic nói trên trong ngày 26/9 để tham gia vào giai đoạn mùa thu của cuộc tập trận NAMEJS, kéo dài từ ngày 5/9 đến ngày 9/10.

NATO tập trận không quân sát biên giới Nga. “Trong hai ngày 26-27/9, không quân Hungary, Đức, Cộng hòa Czech, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ, Estonia, Latvia, Lithuania và Anh sẽ tiến hành các bài tập trận huấn luyện trên Biển Baltic như một hoạt động của liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương nhằm tăng cường khả năng phòng thủ ở phần sườn đông của khối”, hãng tin Al Jazeera dẫn thông cáo của NATO đăng trên Twitter.

Xả súng ở trường học Nga. 13 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ xả súng tại một trường học ở thành phố Izhevsk, vùng Urals của Nga hôm nay, 26/9, Ủy ban Điều tra của nước này cho biết. Trong số những người thiệt mạng có ít nhất 7 học sinh, 2 nhân viên bảo vệ và một số giáo viên. (XEM CHI TIẾT...)

Mỹ công bố gói viện trợ an ninh cho Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 26/9 cho biết, nước này cam kết bổ sung gói viện trợ trị giá 457,5 triệu USD dành cho lĩnh vực an ninh dân sự ở Ukraine. “Gói viện trợ trên nhằm cải thiện năng lực hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật và hình sự của Ukraine, trong khi họ tiếp tục bảo vệ người dân, nền dân chủ và sự tự do khỏi những tác động của cuộc xung đột quân sự”, thông cáo của ông Blinken được đăng trên trang web Bộ Ngoại giao Mỹ.

Anh trừng phạt Nga vì tổ chức dân cầu trưng ý ở Ukraine. “Các biện pháp trừng phạt được chúng tôi công bố sẽ nhằm vào nhiều cá nhân đứng sau những cuộc trưng cầu dân ý đang diễn ra ở Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson thuộc miền Đông và miền Nam Ukraine, cũng như các quan chức được Moscow bổ nhiệm ở những nơi đó", theo thông cáo được Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung tức Bộ Ngoại giao Anh công bố. "Ngoài ra, nhiều nhà tài phiệt và giám đốc điều hành hội đồng quản trị ở một số ngân hàng nhà nước Nga cũng có mặt trong danh sách những cá nhân bị trừng phạt lần này”, thông cáo trên viết thêm.

Hơn 20 quốc gia nhất trí tăng sản lượng hydro vào năm 2030. Ngày 26/9, hơn 20 quốc gia đã nhất trí tăng sản lượng hydro phát thải ít carbon từ 1 triệu tấn/năm hiện nay lên ít nhất 90 triệu tấn vào năm 2030. Bộ Công nghiệp Nhật Bản cho biết thỏa thuận giữa các nước, trong đó Nhật Bản dẫn đầu cùng với sự tham gia của cả Mỹ, Australia và Đức, đạt được tại Hội nghị cấp bộ trưởng năng lượng hydro diễn ra tại Tokyo cùng ngày.

Mỹ cảnh báo hậu quả lớn nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cảnh báo Mỹ sẽ đáp trả một cách quyết đoán bất kỳ cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân nào của Nga ở Ukraine. Ông Jake Sullivan đồng thời cũng cảnh báo các hậu quả lớn đối với Nga.

Nga bắt giữ nhân viên ngoại giao Nhật Bản hoạt động gián điệp. Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) ngày 26/9 cho biết đã bắt giữ một nhân viên ngoại giao Nhật Bản làm việc tại tổng lãnh sự quán tại thành phố Vladivostok, Reuters đưa tin. FSB tuyên bố người này bị bắt khi nhận thông tin mật về tác động các lệnh trừng phạt của phương Tây với tình hình kinh tế tại vùng Viễn Đông của Nga. Moscow đã tuyên bố nhân viên ngoại giao Nhật Bản là người không được chào đón, đồng nghĩa người này sẽ phải rời khỏi Nga.

Trung Quốc và Triều Tiên khôi phục hoạt động vận tải đường sắt. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26/9 thông báo dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường sắt giữa nước này và Triều Tiên đã được khôi phục sau 5 tháng tạm dừng do dịch COVID-19. Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, đoàn tàu gồm 10 toa khởi hành từ thành phố Đan Đông của Trung Quốc tới thành phố biên giới Sinuiju của Triều Tiên vào lúc 7h43 sáng 26/9 (giờ địa phương).