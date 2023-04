THẾ GIỚI 24H: Mỹ bắt giữ nghi phạm làm rò rỉ tài liệu quân sự mật về Ukraine

TPO - Nhiều phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin tối ngày 13/4 (giờ địa phương), Cơ quan điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ Jack Douglas Teixeira, thành viên lực lượng Vệ binh không quân, tại nhà riêng tại North Dighton, bang Massachusetts, với cáo buộc liên quan tới vụ rò rỉ tài liệu mật qua mạng Internet vài tháng qua.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết Teixeira, 21 tuổi, đang bị điều tra với cáo buộc phạm tội “di chuyển, lưu trữ và phát tán trái phép các thông tin bí mật quốc phòng.” Teixeira, người từng làm việc toàn thời gian trong hệ thống tình báo quân sự Mỹ, trước đó đã bị tước quyền miễn trừ an ninh và quyền tiếp cận các thông tin mật của chính phủ, theo một công văn nội bộ mà Fox News tiếp cận được. Trước đó, Tờ The Washington Post ngày 12/4 đưa tin một đối tượng trẻ tuổi đam mê súng là người đầu tiên chia sẻ lên mạng xã hội các tài liệu nhạy cảm của Chính phủ Mỹ.

Trung Quốc lần đầu công bố quy định tuyển quân thời chiến. Quân đội Trung Quốc cho biết những quy định mới về tuyển quân thời chiến, được công bố vào hôm 12/4, sẽ tập trung vào việc "chuẩn bị cho chiến tranh", tăng tính hiệu quả bằng cách gọi nhập ngũ những binh sĩ "có trình độ cao". Quy định tuyển quân sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/5.

Thị trưởng Eric Adams ngày 13/4 đã bổ nhiệm bà Kathleen Corradi, nhân viên Sở Giáo dục New York, trở thành "vua diệt chuột" đầu tiên của thành phố. Đây là một phần trong nỗ lực của ông Adams nhằm chống lại số lượng loài gặm nhấm ngày càng gia tăng tại thành phố đông dân nhất nước Mỹ. "Bạn sẽ nhìn thấy tôi thường xuyên hơn và sẽ ngày càng thấy ít chuột hơn. Một cảnh sát trưởng mới đã tới thành phố này", Corradi, người có chức vụ chính thức là "giám đốc kiểm soát loài gặm nhấm toàn thành phố" phát biểu tại một cuộc họp báo.

Trung Quốc cấm tàu ở vùng biển gần Đài Loan vì mảnh vỡ tên lửa. Cơ quan an toàn hàng hải Trung Quốc ngày 13/4 tuyên bố cấm tàu thuyền di chuyển ở vùng biển nằm về phía Bắc đảo Đài Loan của nước này vào hôm 16/4 do có nguy cơ va chạm với mảnh vỡ tên lửa. Cơ quan an toàn hàng hải Trung Quốc cho biết các hạn chế đi lại sẽ được áp dụng tại vùng biển phía Đông của Trung Quốc trong khoảng thời gian từ 9h đến 15h ngày 16/4. Vùng cấm tàu thuyền hoạt động sẽ nằm cách thành phố Đài Bắc khoảng 160 km về hướng Bắc.

Nghị viện Hà Lan phải sơ tán khẩn cấp sau cảnh báo có bom. Trụ sở nghị viện Hà Lan ngày 13/4 đã được lệnh sơ tán khẩn cấp sau khi có một cảnh báo bom. Cảnh sát địa phương cho biết một đội rà phá bom đã điều tra một gói đồ khả nghi tại tòa nghị viện ở trung tâm La Haye, song khẳng định cảnh báo bom là giả. Sau một giờ phải sơ tán, mọi người đã được trở lại nghị trường.

Na Uy trục xuất 15 nhà ngoại giao Nga, Moscow tuyên bố sẽ đáp trả. Bộ Ngoại giao Na Uy thông báo đã quyết định trục xuất 15 nhân viên đại sứ quán Nga ở Oslo, với cáo buộc những người này là sĩ quan tình báo. Theo báo Guardian, nhà chức trách Na Uy yêu cầu các phái viên Nga phải nhanh chóng rời khỏi nước này. Việc 15 nhà ngoại giao bị trục xuất khiến phái đoàn ngoại giao của Moscow được phép làm việc tại Oslo giảm tới 1/4 nhân lực. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẽ đáp trả Na Uy vì động thái trên.

Ông Trump kiện luật sư cũ, đòi bồi thường 500 triệu USD. Theo RIA Novosti, nhóm pháp lý của cựu Tổng thống Trump hôm 12/4 đã nộp đơn kiện lên tòa án ở Florida, yêu cầu ông Cohen bồi thường 500 triệu USD với cáo buộc ông này vi phạm mối quan hệ giữa luật sư - khách hàng và thỏa thuận bảo mật. Trong đơn kiện, ông Trump cáo buộc ông Cohen “lan truyền thông tin sai sự thật” về ông và khiến cựu Tổng thống Mỹ “bị tổn hại uy tín nghiêm trọng”.