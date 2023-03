THẾ GIỚI 24H: Hàn Quốc diễn tập phòng không dân sự toàn quốc

TPO - Chính phủ Hàn Quốc sẽ tổ chức các cuộc diễn tập phòng không dân sự quy mô toàn quốc vào tháng 5 và tháng 8 năm nay.

Theo Yonhap, trong ngày 28/3, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã thông báo về kế hoạch tổ chức các cuộc diễn tập phòng không dân sự quy mô toàn quốc. Hai cuộc diễn tập lần lượt diễn ra vào tháng 5 và tháng 8 sẽ kiểm tra khả năng ứng phó với các nguy cơ an ninh tại bán đảo Triều Tiên. "Các cuộc diễn tập phòng không dân sự sẽ được tổ chức vào ngày 16/5 và ngày 23/8. Trong thời gian diễn tập kéo dài 15 phút, người dân được yêu cầu di chuyển đến các hầm trú ẩn gần nhất, đồng thời toàn bộ phương tiện giao thông phải ngừng hoạt động", Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc cho biết.

Mỹ ngừng chia sẻ dữ liệu về các lực lượng hạt nhân chiến lược với Nga. Ngày 28/3 Nhà Trắng thông báo đã ngừng chia sẻ dữ liệu về các lực lượng hạt nhân chiến lược của Mỹ với Nga nhằm trả đũa việc Nga trước đó từ chối tuân thủ hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START). Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 2 thông báo sẽ đình chỉ hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới với Mỹ do Washington viện trợ quân sự cho Ukraine và điều này khiến Nga không thể tiếp tục hợp tác với Mỹ.

Belarus lên tiếng về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật. Ngày 28/3, Bộ Ngoại giao Belarus thông báo, việc đào tạo phi công lái máy bay với các loại vũ khí đặc biệt và triển khai các đầu đạn hạt nhân trên lãnh thổ của nước này không trái với luật pháp quốc tế, đặc biệt là các quy định của Hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Tổ chức Y tế Thế giới thay đổi khuyến nghị về vắc xin ngừa COVID-19. Ngày 28/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thay đổi khuyến nghị đối với vắc xin ngừa COVID-19, cho rằng nhóm đối tượng nguy cơ cao nên tiêm một liều bổ sung 12 tháng sau mũi tiêm nhắc lại gần nhất. WHO xác định nhóm dân số có nguy cơ cao là người lớn tuổi và nhóm trẻ hơn nhưng nhiều yếu tố rủi ro đáng kể khác. Đối với nhóm này, WHO khuyến cáo nên tiêm thêm một liều vắc xin ngừa COVID-19 trong khoảng 6 hoặc 12 tháng sau mũi tiêm nhắc lại gần nhất, dựa trên các yếu tố như tuổi tác, tình trạng suy giảm miễn dịch.

Myanmar giải thể 40 chính đảng không đăng ký thành lập lại. Ngày 28/3, Ủy ban bầu cử thuộc chính quyền quân sự Myanmar thông báo giải thể 40 đảng chính trị vì không đăng ký lại đúng thời hạn theo luật bầu cử mới. Trong số này có Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD) do bà Aung San Suu Kyi đứng đầu.

Hàn Quốc phản đối sách giáo khoa mới của Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 28/3 lên tiếng phản đối và triệu tập quan chức Đại sứ quán Nhật Bản sau khi Tokyo chấp thuận bộ sách giáo khoa mới. Giới chức Nhật Bản chưa đưa ra tuyên bố sau động thái của phía Hàn Quốc.

Mỹ chứng kiến 38 vụ xả súng hàng loạt chỉ trong một tháng. Các vụ xả súng hàng loạt vẫn liên tiếp diễn ra tại Mỹ với gần 200 người thương vong chỉ riêng trong tháng 3 năm nay. Tính riêng trong tháng 3/2023, 57 người đã thiệt mạng và 133 người bị thương trong 38 vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ. Trong khi đó, tính từ đầu năm tới nay, Mỹ đã ghi nhận 130 vụ xả súng hàng loạt với trung bình hơn 1 vụ xả súng mỗi ngày. Vụ xả súng hàng loạt mới nhất diễn ra tại một trường tiểu học ở bang Tennessee với 6 người chết bao gồm 3 học sinh.

Hàng chục trường học tại Bulgaria đóng cửa do bị đe dọa đánh bom. Nhà chức trách Bulgaria đã chỉ thị đóng cửa hàng chục trường học trên khắp cả nước trong ngày 27 và 28/3 sau khi những trường này nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom. Theo nhà chức trách, những thư điện tử đe dọa đánh bom được gửi từ các tài khoản Google.