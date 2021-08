Thẻ Bảo hiểm y tế điện tử đang thay dần thẻ giấy

TP - Sau gần 3 tháng triển khai sử dụng ảnh thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VssID thay thẻ giấy trong khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc, tỷ lệ người sử dụng phương thức này ngày càng tăng, tương lai có thể thay thẻ BHYT giấy. Giải pháp này giúp người khám chữa bệnh BHYT giảm bớt nhiều khâu thủ tục, giấy tờ, nhanh, gọn, thuận tiện so với dùng thẻ BHYT giấy.

Người dân đón nhận

Ghi nhận tại một số địa phương cho thấy, việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID-BHXH số khi khám, chữa bệnh (KCB) BHYT dù mới, song các cơ sở y tế và người dân tiếp nhận tích cực. Hầu hết ý kiến đều đánh giá cao, cho rằng đây là sự thay đổi phù hợp với thời đại số, mang lại những lợi ích thiết thực cho người tham gia và cơ sở y tế.

Làm thủ tục để khám sức khoẻ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, chị Nguyễn Thị Hồng Phúc mở ứng dụng VssID trên điện thoại, rồi vào mục thẻ BHYT đưa cho cán bộ của bệnh viện xác nhận đăng ký KCB. Thao tác đơn giản, lại không cần phải khai báo họ tên, địa chỉ trên giấy như những lần đi khám trước, chỉ vài phút chị Phúc đã hoàn tất đăng ký KCB của mình.

“Vừa qua, tôi được cán bộ BHXH huyện Tân Lạc (Hoà Bình) hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID. Nhờ có ứng dụng, tôi không chỉ biết được quá trình tham gia BHXH, BHYT mà còn nắm rõ được cả lịch sử đi KCB BHYT của mình. Còn có thể sử dụng ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng để thay thẻ giấy, quá tiện lợi cho những người đi KCB như tôi”, chị Phúc nói.

Hà Nội đang giãn cách xã hội do dịch COVID-19, anh Phùng Hiếu An (31 tuổi, tạm trú tại Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, thẻ BHYT giấy của anh vẫn để ở quê Bắc Ninh, cần đi khám bệnh gấp không thể về lấy được. Rất may, nhờ có thể sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, nên anh An vẫn có thể đi KCB tại Hà Nội bình thường. “Nếu như trước đây, tôi muốn đi KCB sẽ phải về quê lấy thẻ BHYT, hoặc nhờ người nhà gửi sang, nay không còn cần nữa, đỡ được bao phiền phức”, anh An chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Nhung (Lâm Thao, Phú Thọ) sử dụng thẻ BHYT để đi khám mắt, chị được nhân viên bệnh viện tư vấn nếu đã cài đặt ứng dụng VssID thì có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT mà không phải xuất trình thẻ giấy nữa. Chỉ bằng một thao tác quét mã QR thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, cả chị Nhung và nhân viên y tế đều tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong khâu làm thủ tục KCB tại bệnh viện.

Bệnh viện tích cực áp dụng

Theo BHXH Việt Nam, hiện hầu hết các bệnh viện đã triển khai làm thủ tục KCB bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay cho thẻ giấy. Từ đầu tháng 6 tới nay, tại các bệnh viện ở Hà Nội như: Bạch Mai, Đức Giang, Thanh Nhàn, Xanh-Pôn, Đại học Y... đã tiếp nhận rất nhiều người dân đến KCB sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay cho thẻ giấy.

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của các bệnh viện đã được trang bị đầy đủ, nhân viên bộ phận tiếp nhận thành thạo trong sử dụng phần mềm kết nối, kiểm tra thông tin trên Hệ thống Thông tin Giám định BHYT...

PGS-TS.Phạm Thị Bích Đào, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận và xử lý thủ tục KCB với rất nhiều người dân sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, đặc biệt tại Khoa Cấp cứu, Khoa Hồi sức tích cực. Về mặt kỹ thuật, Bệnh viện đã trang bị cơ sở hạ tầng công nghệ đầy đủ để phục vụ công tác triển khai thẻ BHYT điện tử. Ngay khi có chỉ đạo của Bộ Y tế, bệnh viện cũng đã có kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các phòng chức năng thực hiện. Việc sử dụng thẻ BHYT điện tử mang lại nhiều tiện ích cho cả bệnh viện và người bệnh, bảo đảm nhanh, gọn, chính xác.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc BHXH TP Hà Nội cho biết, ngay khi chủ trương sử dụng ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID trong KCB, cơ quan này đã phối hợp với ngành y tế triển khai tới từng bệnh viện. Qua kiểm tra, các bệnh viện tại Hà Nội cũng triển khai khá tốt.

Ghi nhận tại Hoà Bình, Phú Thọ, Hưng Yên... việc cho phép người dân sử dụng thẻ BHYT điện tử thay thẻ giấy trong KCB cũng được triển khai thuận lợi. Hầu hết bệnh viện đã triển khai sử dụng thẻ BHYT điện tử, đồng thời vẫn cho phép người dân chưa sử dụng thẻ BHYT điện tử vẫn được sử dụng thẻ BHYT giấy.

“Việc triển khai sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để người dân đi KCB trên địa bàn tương đối thuận lợi. Người dân và các cơ sở y tế đều rất ủng hộ giải pháp cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin này. Chúng tôi đã xây dựng các phương án nhằm sẵn sàng tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tế triển khai, để tạo thuận tiện nhất cho cả người dân và cơ sở y tế”, ông Vương Văn Hai, Trưởng phòng Giám định BHYT (BHXH tỉnh Hưng Yên) nói thêm.

Việc dùng thẻ BHYT trên VssID giúp các thủ tục KCB đơn giản, nhanh, chính xác và thuận tiện. Người tham gia BHYT không lo quên hoặc mất thẻ BHYT giấy khi đi KCB, có thể tự kiểm tra lịch sử KCB của bản thân, các dịch vụ y tế và thuốc men đã sử dụng.

Theo BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 7/2021, toàn quốc có hơn 85 triệu người tham gia BHYT (đạt tỷ lệ bao phủ 87,1% dân số). Cùng thời gian đã có hơn 8,3 triệu lượt người đi khám chữa bệnh BHYT, tổng tiền quỹ BHYT chi trả hơn 6.423 tỷ đồng.