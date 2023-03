Thấy công an, đối tượng ma tuý tăng tốc ô tô bỏ chạy

TPO - Khi thấy lực lượng Công an, đối tượng mang ma tuý đã tăng tốc độ bỏ trốn và va chạm với xe ô tô đi ngược chiều.

Ngày 24/3, tin từ Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho hay, khoảng 17h, tổ công tác tuần tra của Công an huyện này phối hợp Công an xã Quảng Tùng đón dừng để kiểm tra xe ô tô Innova mang BKS 73A-110.31, do đối tượng Bùi Văn Thành (SN 1999, ở xã Quảng Hưng, Quảng Trạch) điều khiển di chuyển trên tuyến đường nội thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng.

Khi phát hiện thấy lực lượng Công an, đối tượng đã tăng tốc độ bỏ chạy, va chạm với xe ô tô đi ngược chiều, rồi tiếp tục phóng xe tẩu thoát. Nhưng tổ công tác vẫn quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp, bố trí lực lượng, tổ chức đón chặn, vây bắt, khống chế, bắt giữ đối tượng.

Kiểm tra phương tiện và người, Tổ công tác phát hiện và thu giữ 10 viên nén hình tròn màu hồng; 7 viên nén màu cam, bề mặt mỗi viên có in hình quả lựu đạn và 5 túi ni lông chứa chất tinh thể màu trắng (khoảng 2,5gram).

Đối tượng khai nhận tất cả đều là ma túy hồng phiến, ma túy dạng kẹo và “ke”. Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Bùi Văn Thành và tiến hành thu giữ, niêm phong tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.