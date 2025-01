Thất bại báo trước của Meghan Markle

TPO - Chương trình truyền hình phong cách sống của Meghan Markle dự kiến lên sóng vào giữa tháng 1. Tuy chỉ mới tung trailer, nữ công tước xứ Sussex đã nhận loạt phản hồi tiêu cực từ khán giả và các chuyên gia hoàng gia.

Ngày 2/11 (giờ Mỹ), Netflix tung lên kênh YouTube 29,5 triệu đăng ký trailer chương trình truyền hình thực tế With Love, Meghan. Đây là dự án mà vợ Hoàng tử Harry, Meghan Markle, ấp ủ hơn một năm qua, gắn liền thương hiệu phong cách sống American Riviera Orchard mà cô ra mắt vào tháng 3/2024. Nữ công tước xứ Sussex cũng chia sẻ đoạn trailer trên tài khoản Instagram mới lập vào đầu năm 2025.

Trong video, Meghan được thấy nấu ăn trong một căn biệt thự sang trọng, hái nông sản từ vườn nhà và trò chuyện với những người bạn nổi tiếng, bao gồm nhà biên kịch kiêm diễn viên Mindy Kaling. Hoàng tử Harry cũng xuất hiện trong trailer nhưng chỉ chớp nhoáng trong cảnh ôm vai vợ. Tất cả thước phim lướt nhanh trên nền nhạc ca khúc Do You Believe in Magic của The Lovin' Spoonful.

Cuối video, người xem biết được With Love, Meghan lên sóng độc quyền trên Netflix vào ngày 15/1.

Trong bài đăng của mình, Meghan hứa với khán giả chương trình mang đến trải nghiệm như ở nhà với cô. Tuy nhiên, theo Daily Mail, địa điểm quay 8 tập chương trình không phải nhà riêng của Harry và Meghan. Thay vào đó, người đẹp sinh năm 1981 thuê một khu điền trang rộng lớn cách đó khoảng 3,2 km.

Khu điền trang xinh đẹp trị giá 5 triệu USD, với trung tâm là ngôi nhà rộng hơn 418 m2. Bất động sản thuộc sở hữu của Tom và Sherrie Cipolla (đều ngoài 70), những nhà từ thiện nổi tiếng với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 20 triệu USD.

Không rõ Meghan phải chi bao nhiêu tiền để thuê khu điền trang làm bối cảnh quay chương trình thực tế, nhưng chắc chắn không phải con số nhỏ.

Đáng tiếc cho nữ công tước, sự đầu tư và tâm huyết của cô không đủ để người xem hào hứng với chương trình. Khán giả chỉ trích Meghan phô trương lối sống xa hoa trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế đang diễn ra. Bên cạnh đó, không ít người tuyên bố không xem chương trình vì ghét Meghan.

Cư dân mạng viết: “Netflix, bạn thật tuyệt vời! Bạn chi 100 triệu USD chỉ để tôi thưởng thức phần bình luận mà tôi không bao giờ xem”, “Bỏ qua trailer và đi thẳng vào phần bình luận”, “Trong khi thế giới đang khủng hoảng về chi phí sinh hoạt, hai nhà từ thiện tự xưng mang đến cho chúng ta lối sống thượng lưu và xa hoa”, “Tôi sẽ không xem cái này nhưng sẽ trả tiền để nghe cuộc phỏng vấn có tất cả người làm việc với cô ta”, “Netflix nên chi tiền cho những thứ thiết thực và hấp dẫn hơn”, “Ngôi sao bị ghét nhất thế giới từng bỏ rơi gia đình mình và gia đình chồng giờ lại rao giảng về niềm vui của tình bạn”, “With Love là tựa đề châm biếm nhất từ trước đến nay, sau tất cả những gì cô ta gây ra cho gia đình mình và hoàng gia”, “Nếu có gì tồi tệ hơn bộ phim Polo, chắc chắn là chương trình này”, “Tôi đồng ý với những người khác. Sau tất cả lời nói dối, tôi không bao giờ xem bất cứ điều gì cô ta tạo ra. Netflix, khi nào bạn mới biết rằng mọi người không thích Meghan Markle?”, “Đối tượng của chương trình này là ai? Phụ nữ có nhiều tiền và thời gian rảnh rỗi để làm những món ăn và đồ thủ công cầu kỳ?”, “Nhiều người Mỹ không thể trả tiền mua thực phẩm. Liệu phát sóng chương trình như vậy có đúng đắn không?”...

Trả lời phỏng vấn Daily Mail, Richard Fitzwilliams, nhà bình luận hoàng gia nổi tiếng ở Anh, đánh giá đoạn trailer giống như bài tập về người nổi tiếng được tạo ra ở mức hời hợt nhất, mang đến cảm giác Disney hóa, hoàn hảo và không có thực.

Theo chuyên gia, việc Mindy Kaling thốt lên “đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc quyến rũ nhất trong cuộc đời tôi” khi được Meghan mời ăn bánh chỉ cho thấy sự sáo rỗng, giả tạo.

“Chương trình nói ‘Mọi người đều được mời’, nhưng có bao nhiêu khán giả sẽ tiếp tục theo dõi? Các bộ phim tài liệu Heart of Invictus và Polo đều không thu hút được lượng người xem mà Netflix cần. Chương trình này sẽ khác sao?”, ông Fitzwilliams chỉ ra.

Nhà tư vấn 76 tuổi nói thêm mọi chuyện có thể khác đi hay phản ứng của công chúng với Meghan có thể tích cực hơn nếu cô vẫn là thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh, hay ít nhất chưa từng có danh phận con dâu hoàng gia. Trước khi kết hôn, cô từng thành công với trang blog phong cách sống The Tig. Nhưng việc quay lưng lại với hoàng gia khiến danh tiếng của cựu diễn viên Mỹ tụt dốc. Bất kể Meghan làm điều gì, cô khó vượt qua được định kiến của người đời.

Dĩ nhiên, Meghan không hoàn toàn bị tẩy chay. Nhiều bình luận để lại cho thấy người hâm mộ trông chờ vào dự án mới của nữ công tước. Một số mong chờ chương trình có nhiều phần, trong khi có người tuyên bố đăng ký lại tài khoản của Netflix chỉ để xem Meghan.