Tháo gỡ các 'điểm nghẽn' phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

TP - Được sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân huyện Mê Linh, 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế - xã hội huyện tiếp tục đạt được những kết quả tích cực với nhiều điểm sáng. Thu ngân sách đạt gần 1.400 tỷ đồng, tăng 422% so với cùng kỳ.

Tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2024 của huyện phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 16.006 tỷ đồng, đạt 40,8% kế hoạch, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Cơ cấu các ngành công nghiệp - xây dựng; dịch vụ; nông nghiệp tương ứng là: 85,8%; 5,1%; 9,1%.

Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 4.160 tỷ đồng, bằng 135,4% so cùng kỳ. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 2.693 tỷ đồng, bằng 101,8% so cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.397 tỷ đồng, đạt 92,9% dự toán, tăng 422% so với cùng kỳ.

Huyện Mê Linh tập trung bám sát Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội” và Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 13/10/2023 của UBND Thành phố về việc tăng cường trách nhiệm tập trung xử lý các “điểm nghẽn” trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tập trung giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4. Đẩy nhanh các đồ án quy hoạch. Giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai...

"Âm vang Mê Linh" gây tiếng vang

Đầu năm 2024, Lễ hội đền Hai Bà Trưng năm 2024 được tổ chức trang trọng theo hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Điều đặc biệt của lễ hội chính là sự xuất hiện lần đầu tiên của công nghệ 3D mapping trong chương trình nghệ thuật đặc sắc với tên gọi “Âm vang Mê Linh". Hàng vạn người dân Thủ đô đã có mặt từ sớm để đón xem màn trình diễn đặc biệt này.

Đây là một trong những chương trình nổi bật của huyện Mê Linh trong triển khai thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, gắn với Chương trình số 10-CTr/TU của Huyện ủy về “Phát triển văn hoá- xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng con người theo tiêu chí người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2020-2025”.

UBND huyện Mê Linh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, khách thập phương về tham quan di tích Đền thờ Hai Bà Trưng ước đạt 446.000 lượt du khách, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2023. Huyện còn tổ chức nhiều hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa, văn nghệ, thể thao, bắn pháo hoa phục vụ chào mừng các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô, của huyện.

Từ nay đến hết năm 2024, Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm đề nghị các cấp ủy, cơ quan và đơn vị tập trung rà soát và đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra giải pháp cụ thể để triển khai hiệu quả. Cần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền và quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, tăng cường nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, đổi mới sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và công tác dân vận.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư huyện Mê Linh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng khung, giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng và hoàn thiện thủ tục giao đất dịch vụ cho người dân. Đồng thời, tiếp tục triển khai đồng bộ các công tác văn hóa, giáo dục và an sinh xã hội, cũng như tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh.