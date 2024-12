Thanh Thủy cạnh tranh giải thưởng Hoa hậu của năm

TPO - Hoa hậu Thanh Thủy nằm trong cuộc bình chọn Queen of the Year - Hoa hậu của năm do chuyên trang sắc đẹp Sash Factor bình chọn.

Chuyên trang sắc đẹp Sash Factor phát động cuộc bình chọn về sắc đẹp năm 2024, trong đó có các hạng mục như Queen of the Year - Hoa hậu của năm, Giám đốc quốc gia của năm, Sân khấu đẹp nhất, Nhân vật truyền thông của năm... Tại hạng mục Queen of the Year - Hoa hậu của năm, Thanh Thủy nằm trong các đề cử cùng với các người đẹp khác như đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Victoria Kjær Theilvig, đương kim Hoa hậu Thế giới Krystyna Pyszková, đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Rachel Gupta, đương kim Hoa hậu Trái Đất Jessica Lane, đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia Harashta Haifa Zahra, đương kim Miss Cosmo Ketut Permata Juliastrid và đương kim Miss Charm Rashmita Rasindran. Khán giả có thể bình chọn cho Thanh Thủy trên fanpage của Sash Factor trong khoảng thời gian từ 26/12 đến 4/1/2025. Người giành chiến thắng được trao danh hiệu Hoa hậu của năm. Hiện hoa hậu Thanh Thủy nhận được nhiều sự yêu mến, bình chọn của các fan sắc đẹp trong nước và quốc tế. Người đẹp Việt Nam nhận được hơn 3,5 nghìn lượt like cùng nhiều lượt chia sẻ. Đăng quang Hoa hậu Quốc tế - một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn trong Big 6, Thanh Thủy được dự đoán lọt vào nhiều bảng xếp hạng của các chuyên trang sắc đẹp trong năm 2024. Huỳnh Thị Thanh Thủy làm nên lịch sử khi trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang danh hiệu Miss International. Cô cũng là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên được cử đi tham gia đấu trường quốc tế và đạt được danh hiệu cao nhất. Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002, sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng. Thanh Thủy từng đạt giải Hoa khôi sinh viên Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng năm 2021), Á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch Đà Nẵng năm 2021, là một trong 36 sinh viên có cơ hội được trao đổi sinh viên ở Đại học Ubon Ratchathani, Thái Lan. Nhan sắc Huỳnh Thị Thanh Thủy được nhận xét phù hợp với tiêu chí của Hoa hậu Quốc tế. Người đẹp Đà Nẵng có gương mặt nhẹ nhàng, thanh lịch cùng nụ cười rạng rỡ và phong thái sang trọng. Bên cạnh đó, Thanh Thủy có hình thể chuẩn với chiều cao ấn tượng 1,76 m và số đo ba vòng 80-63-94 cm. Với thành tích ấn tượng, Thanh Thủy được đại học trao bằng khen, ghi nhận thành tích xuất sắc của cô trên đấu trường quốc tế. Người đẹp cũng được trao học bổng thạc sĩ toàn phần từ Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Sau thành tích của Thanh Thủy, nhan sắc Việt thăng hạng trên đấu trường quốc tế. Việt Nam được chuyên trang sắc đẹp All for the crowns đánh giá ở vị trí thứ 33 với tổng số điểm là 3. So với năm trước, thứ hạng của Việt Nam đã tăng lên 8 bậc sau chiến thắng của Thanh Thủy. Duy Nam