Hoa hậu Thanh Thủy giúp nhan sắc Việt tăng 8 bậc.

TPO - Với thành tích đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024, Thanh Thủy giúp nhan sắc Việt tăng 8 bậc trên bảng xếp hạng sắc đẹp của chuyên trang sắc đẹp.

Chuyên trang sắc đẹp All for the crowns vừa cập nhật bảng xếp hạng các quốc gia có người đẹp giành được vương miện ở các cuộc thi nhan sắc quốc tế trong năm 2024.

Bảng xếp hạng được chuyên trang đánh giá dựa trên thống kê thành tích của các người đẹp tại 6 cuộc thi sắc đẹp lớn bao gồm Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Trái Đất, Hoa hậu Siêu quốc gia và Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là cường quốc sắc đẹp Venezuela. Quốc gia Nam Mỹ có 25 chiếc vương miện trong suốt lịch sử cử đại diện thi đấu ở các cuộc thi nhan sắc trong Big 6 (6 cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất thế giới).

Venezuela giành được 7 vương miện Hoa hậu Hoàn vũ, 6 vương miện Hoa hậu Thế giới, 9 vương miện Hoa hậu Quốc tế, 2 vương miện Hoa hậu Trái Đất và 1 vương miện Hoa hậu Hòa bình. Cuộc thi sắc đẹp duy nhất mà quốc gia này chưa có vương miện là Hoa hậu Siêu quốc gia.

Mỹ đứng thứ hai với 17 chiếc vương miện bao gồm 9 vương miện Hoa hậu Hoàn vũ, 3 vương miện Hoa hậu Thế giới, 3 vương miện Hoa hậu Quốc tế, 1 vương miện Hoa hậu Trái Đất và 1 vương miện Hoa hậu Hòa bình.

Đứng thứ ba là Philippines. Đây cũng là quốc gia Đông Nam Á duy nhất có mặt trong top 10 của bảng xếp hạng. Philippines có tổng điểm 16 với 4 chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ, 1 vương miện Hoa hậu Thế giới, 6 vương miện Hoa hậu Quốc tế, 4 vương miện Hoa hậu Trái Đất và 1 vương miện Hoa hậu Siêu quốc gia.

Các quốc gia còn lại góp mặt trong top 10 là Ấn Độ, Puerto Rico, Australia, Nam Phi, Brazil, Anh và Thụy Điển.

Việt Nam được chuyên gia đánh giá ở vị trí thứ 33 với tổng số điểm là 3. So với năm trước, thứ hạng của Việt Nam đã tăng lên 8 bậc sau chiến thắng của Hoa hậu Thanh Thủy tại Hoa hậu Quốc tế 2024.

Hoa hậu Thanh Thủy là người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang ở Hoa hậu Quốc tế. Cô cũng là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên giành được vương miện tại một cuộc thi sắc đẹp quốc tế nằm trong Big 6.

Chiến thắng của Thanh Thủy là niềm tự hào của fan sắc đẹp Việt trong năm 2024. Thành tích của Thanh Thủy được dự đoán giúp nhan sắc Việt thăng hoa trên các bảng xếp hạng sắc đẹp quốc tế dịp cuối năm.

Ngoài thành tích của Thanh Thủy, Việt Nam giành được hai chiếc vương miện khác trong Big 6 là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 của Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Hoa hậu Trái Đất 2018 của Nguyễn Phương Khánh.