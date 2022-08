Thanh niên Bình Thuận phát huy tinh thần cống hiến vì nhân dân

TPO - Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên đã được tuổi trẻ tỉnh Bình Thuận thể qua thực tiễn. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn Tỉnh Đoàn Bình Thuận đã không ngừng thay đổi để hòa nhịp cùng xu thế phát triển của xã hội. Từ thực tiễn, các cấp bộ Đoàn đã tạo ra những dấu ấn trong hoạt động đồng hành với thanh niên.

Đến với Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, các đại biểu đã điểm lại những thành tựu của khát vọng và lẽ sống của thanh niên.

Hành động vì nhân dân

Nói về khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Công an tỉnh Bình Thuận trong công tác tình nguyện vì cộng đồng và xung kích bảo vệ quê hương Bình Thuận, anh Lê Văn Tùng - Bí thư Chi đoàn PX03, Công an Tỉnh Bình Thuận cho biết, trong những năm qua, Công an tỉnh Bình Thuận luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh. Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng đoàn viên, thanh niên công an tỉnh. Hiệu quả phong trào của Đoàn gắn với các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng công an khi triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động như: Phong trào “Thanh niên Công an Bình Thuận xung kích, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc”; “Thanh niên Công an Bình Thuận học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Qua đó đã phát huy vai trò, tinh thần xung kích cách mạng, bản lĩnh, trí tuệ của tuổi trẻ, tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên công an tỉnh, thể hiện rõ nét truyền thống “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Thuận đã phát động và tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, tình nghĩa bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, tập trung vào các đợt cao điểm, nhất là chiến dịch Hành quân xanh, Hiến máu nhân đạo, ủng hộ người nghèo, giúp đỡ gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thắp nến tri ân... tích cực tham gia bảo vệ môi trường thông qua các công trình, phần việc thanh niên như làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương thủy lợi nội đồng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,... các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, đẩy lùi các tiêu cực, tệ nạn xã hội đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Anh Đặng Chí Hưng - Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận khẳng định: Nhắc đến Đoàn thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh là nhắc tới tinh thần “Tiên phong – Gương mẫu – Đoàn kết – Sáng tạo”. Tinh thần đó được thể hiện qua các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thông qua nhiều đợt hoạt động khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân tại một số huyện khó khăn trên địa bàn tỉnh đã đưa dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao đến với đồng bào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo khó, hỗ trợ các chương trình mổ mắt. Đi đôi với các hoạt động tình nguyện sôi nổi, phong trào “sáng tạo trẻ” được triển khai sâu rộng, quy tụ sức sáng tạo, tinh thần lao động hăng say của tuổi trẻ qua các hoạt động chuyên môn hằng ngày. Chỉ trong nửa cuối nhiệm kỳ, đoàn viên thanh niên đã có 24 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở được công nhận với số lượng đoàn viên tham gia là 34 đoàn viên thanh niên, các đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn cao giúp người bệnh được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương góp phần tiết kiệm thời gian, góp phần phát triển bệnh viện, tiết kiệm chi phí điều trị bệnh.

Ngoài ra, Đoàn cơ sở đã triển khai cho đoàn viên tham gia đăng 90 ý tưởng sáng tạo lên Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn khối. Kiện toàn và duy trì đội “Sáng tạo trẻ” của Đoàn cơ sở. Với những sáng kiến, kỹ thuật mới được ứng dụng hiệu quả các y, bác sỹ, dược sỹ trẻ, điều dưỡng có cơ hội thể hiện tài năng, trí tuệ trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ hiện đại, tiên tiến trong công tác điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phát triển kinh tế biển

Đến với Đại hội từ huyện đảo Phú Quý, cách TP. Phan Thiết hơn 100 km về phía Đông Nam, anh Nguyễn Văn Lĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn Phú Quý, cho biết: Huyện đảo Phú Quý có vai trò quan trọng về kinh tế, quốc phòng, là địa điểm du lịch lý tưởng của tỉnh. Với tinh thần xung kích, đoàn viên thanh niên Phú Quý luôn mang trong mình niềm khát vọng được cống hiến sức trẻ cho công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đảo Phú Quý bằng những việc làm thiết thực.

Trong giai đoạn phát triển hiện nay, khu kinh tế Phú Quý đang trong thời gian chuyển dịch ngành nghề từ làm biển sang dịch vụ du lịch, thanh niên Phú Quý đã thể hiện được vai trò của mình trong việc quảng bá hình ảnh quê hương, con người đến với bạn bè trong nước và quốc tế thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; ứng dụng công nghệ trong phát triển dịch vụ địa phương. Một số thanh niên mạnh dạn đầu tư tiến thân lập nghiệp, xây dựng được thương hiệu và giải quyết được nhiều việc làm cho thanh niên tại địa phương, góp phần chung vào xây dựng, phát triển quê hương Phú Quý.

Là địa bàn có nhiều thanh niên lập nghiệp với nghề biển, chị Hồ Thị Minh Hiếu - Bí thư Đoàn phường Đức Thắng TP. Phan Thiết cho hay phường Đức Thắng, là một trong những địa phương nằm ở vị trí trọng điểm của thành phố Phan Thiết cũng như của tỉnh Bình Thuận; nơi tập trung giao thương, buôn bán, thu hút nhiều đối tượng, thành phần khác nhau đến lao động, làm việc kiếm sống.

Nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương, các cấp bộ Đoàn trong toàn thành phố nói chung và phường Đức Thắng nói riêng xác định việc phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh niên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của công tác Đoàn. Nhằm phát huy vai trò là cầu nối giúp đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, những năm qua Đoàn phường cũng như Hội Liên hiệp thanh niên thường xuyên tổ chức các đợt tham quan, học tập trao đổi nghề nghiệp, tìm kiếm cơ hội việc làm tại các khu công nghiệp, cơ sở doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài địa phương cho thanh niên.

Với lợi thế là một trong những địa phương thuộc vùng ven biển, là điều kiện thuận lợi trong việc tham gia phát triển kinh tế biển, thanh niên phường Đức Thắng đã và đang duy trì mô hình “Tổ hợp tác thanh niên làm kinh tế biển” với 55 bạn thanh niên tham gia với các ngành nghề kinh doanh các mặt hàng hải sản tươi, hải sản khô vốn có của địa phương như cá, mực, nước mắm; tham gia lao động biển. Đồng thời chủ động tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm trên các nhóm hội: “Kinh doanh online”, “Cộng đồng khởi nghiệp tìm bạn kinh doanh”, “Kết nối ý tưởng – Hợp tác kinh doanh”. Có vốn, có kiến thức sản xuất, kinh doanh, nhiều đoàn viên, thanh niên đã mạnh dạn mở rộng sản xuất, kinh doanh thành lập các trang Fanpage riêng do thanh niên làm chủ, quảng bá giới thiệu sản phẩm, tạo đầu ra cho sản phẩm của kênh kinh doanh chủ yếu trên lĩnh vực thuỷ sản, khai thác, chế biến.

Bình Thuận được biết đến về lợi thế du lịch biển, tuy nhiên theo chị Lưu Thị Ngọc Châu – Phó Bí thư Đoàn khoa Du lịch, Đại học Phan Thiết cho rằng hiện nay ngành du lịch của tỉnh vẫn chưa phát triển xứng với tiềm năng do vậy cần có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng và thương hiệu du lịch Bình Thuận. Hiện nay trong thời đại 4.0, các nền tảng số trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống thì việc quảng bá hoặc mua bán các sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng này cũng dần được xem trọng. Đây là cơ hội để du lịch tỉnh nhà được nhiều người quan tâm cũng như thu hút được một lượng lớn khách du lịch và nhà đầu tư khi có các chính sách quảng bá du lịch phù hợp trên các nền tảng này. Quảng bá thương hiệu du lịch Bình Thuận trên các nền tảng số là vấn đề cấp thiết cần được thực hiện nhanh chóng để ngành du lịch tỉnh nhà có thể bắt kịp với sự thay đổi của thời đại.