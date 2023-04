Thanh niên bị bắt vì mua súng trên mạng cất giữ trong nhà

TPO - Ngày 19/4, Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra mở rộng vụ án “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Đình Tú (SN 2005, trú tại xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 9/2022, Tú đặt mua súng của một người không quen biết trên mạng. Sau khi nhận súng, Tú mang về cất giữ tại phòng ở. Ngày 21/11/2022, Cơ quan Công an khám xét chỗ ở của Tú phát hiện và thu giữ khẩu súng nêu trên cùng một số đồ vật, tài liệu. Hiện Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.