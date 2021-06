Thành lập công an nhiều phường, xã tại Huế

TPO - Ngày 30/6, Công an TP Huế tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Công an các phường trực thuộc Công an TP Huế.

Theo đó, thành lập 8 Công an phường thuộc TP Huế, gồm Công an phường Gia Hội (trên cơ sở sáp nhập Công an phường Phú Cát và Công an phường Phú Hiệp); Công an phường Đông Ba (sáp nhập Công an phường Phú Hòa và Công an phường Thuận Thành); Công an phường Hương Vinh, Công an phường Thủy Vân, Công an phường Phú Thượng, Công an phường Thuận An, Công an phường Hương Hồ, Công an phường Hương An.

Giải thể Công an phường Phú Bình sáp nhập vào Công an phường Thuận Lộc; giải thể Công an phường Phú Thuận để sáp nhập vào công an phường Thuận Hòa và Công an phường Tây Lộc, TP Huế.

Ngoài ra, còn có 7 Công an xã sáp nhập vào Công an TP Huế, gồm Công an xã Hương Phong, Công an xã Hải Dương, Công an xã Hương Thọ, Công an xã Thủy Bằng, Công an xã Phú Dương, Công an xã Phú Thanh, Công an xã Phú Mậu.

Tại buổi lễ, Công an TP Huế cũng đã công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế về tổ chức bộ máy của Công an 8 phường; bố trí, sắp xếp cán bộ đến công tác tại Công an xã, phường trực thuộc Công an TP Huế.

Như vậy, sau khi sắp xếp, điều chỉnh, Công an TP Huế có 36 Công an phường, xã và 12 Đội nghiệp vụ trực thuộc, trong đó, có 29 Công an phường và 7 Công an xã.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Văn Vũ, Phó giám đốc Công an tỉnh TT-Huế, đã chúc mừng đến các đơn vị thành lập và sáp nhập vào Công an TP Huế. Đây là niềm vinh dự chung cho toàn lực lượng Công an thành phố Huế. Đại tá Vũ cho rằng, nhiệm vụ, trách nhiệm của Công an TP Huế sắp tới sẽ lớn hơn, do đó, các đơn vị cần nhanh chóng ổn định tổ chức, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự địa bàn.