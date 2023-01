Thanh Hóa: Tăng cường hàng trăm chiến sỹ công an bảo đảm an ninh trật tự đêm giao thừa

TPO - Trong đêm giao thừa, Công an tỉnh Thanh Hoá sẽ tăng cường gần 400 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ để tập trung lực lượng hỗ trợ cho thành phố triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn thành phố, góp phần phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Thượng tá Lê Ngọc Anh, Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết, do địa bàn rộng, tình hình tiềm ẩn nhiều phức tạp, nổi cộm, nên ngay từ rất sớm đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố và các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống pháo nổ...

Cùng với việc triển khai lực lượng bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán, trong đêm giao thừa, Công an TP Thanh Hóa phối hợp với các lực lượng tăng cường của Công an tỉnh và Công an các huyện giáp ranh thành phố bố trí 915 tổ, chốt với gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ Công an, quân sự, lực lượng bảo vệ dân phố, cựu chiến binh, dân quân, cán bộ cơ sở… phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đến từng khu vực, từng đoạn phố, thôn, hẻm, cụm dân cư để triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh xử lý kịp thời các trường hợp nổ pháo trái phép.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, TP Thanh Hóa là trung tâm hành chính của cả tỉnh, trong dịp Tết sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa nên sẽ tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT. Công an TP Thanh Hóa cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ góp phần để Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

