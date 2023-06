Thanh Hoá hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

TPO - Ngày 24/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá cho biết đến thời điểm hiện nay đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Thanh Hoá có hơn 36.400 thí sinh (TS) đăng ký dự thi tại 75 điểm thi đặt tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh, trong đó hệ THPT có 32.389 TS; hệ giáo dục thường xuyên 4.087 TS và 1.141 TS tự do.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, ngay từ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hoá đã chỉ đạo các trường chủ động xây dựng phương án ôn tập phù hợp cho học sinh (HS), thường xuyên bám sát chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, nhất là sau khi Bộ GD&ĐT có hướng dẫn thi, đề thi tham khảo.

Theo đó, các trường THPT đã chủ động, bám sát sự chỉ đạo của ngành trong việc tổ chức công tác ôn tập, thường xuyên tuyên truyền nội dung liên quan của kỳ thi tới HS và phụ huynh.

Từ tháng 5/2023, Ban Chỉ đạo (BCĐ) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh đã tổ chức họp triển khai, giao nhiệm vụ, đánh giá tiến độ chuẩn bị cho kỳ thi trên địa bàn tỉnh. Do đó, việc tổ chức phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, thành viên BCĐ làm nhiệm vụ tại kỳ thi đã được triển khai cụ thể, kịp thời. Công an tỉnh đã chỉ đạo và triển khai lực lượng bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự cho kỳ thi; Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện các tuyến từ xã đến huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị các điều kiện, vật tư y tế thiết yếu, phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu chữa trị, chăm sóc y tế khi dịch bệnh xảy ra và các trường hợp đau ốm bất thường của TS trong những ngày thi; Công ty Điện lực Thanh Hóa xây dựng phương án ưu tiên cung cấp điện kịp thời, đầy đủ cho các điểm thi, hội đồng thi trong thời gian diễn ra kỳ thi...

Ông Lê Huy Nhị, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thọ Xuân, cho biết: Ngoài việc thực hiện theo đúng quy chế và chỉ đạo của Sở GD&ĐT, của BCĐ thi cấp tỉnh, huyện Thọ Xuân đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vấn đề cung cấp nguồn điện trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Đánh giá về công tác chuẩn bị cho kỳ thi, ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD&ĐT khẳng định: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã cơ bản hoàn thành. Các khâu như bố trí điểm thi, chuẩn bị về cơ sở vật chất, cán bộ làm nhiệm vụ tại kỳ thi, tập huấn cán bộ làm công tác thi, phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại kỳ thi... được triển khai thực hiện sớm, bảo đảm yêu cầu. Ngành cũng đã phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng phương án, bố trí địa điểm, nhân lực, phương tiện vận chuyển, bảo quản đề thi theo quy định; bảo đảm an toàn giao thông, thông tin liên lạc; cung cấp điện, nước ổn định. Ngoài ra, ngành phối hợp với đơn vị chức năng, các địa phương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, xây dựng các phương án dự phòng để ứng phó, xử lý các tình huống bất thường...

Theo lịch thi, chiều 27/6, các TS đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi. Ngày 28/6, buổi sáng thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút. Ngày 29/6, buổi sáng thi bài thi Tổ hợp khoa học tự nhiên và Tổ hợp khoa học xã hội, thời gian làm bài 50 phút đối với mỗi môn thành phần; buổi chiều thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.