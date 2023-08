Thanh Hóa đảm bảo an toàn cho du khách trong kỳ nghỉ lễ

TP - Dự kiến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ đón một lượng lớn khách đến tham quan, nghỉ dưỡng dịp lễ Quốc khánh 2/9. Do đó, ngành chức năng, chính quyền các địa phương đã triển khai nhiều hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn, mang đến cho du khách kỳ nghỉ lễ ý nghĩa.

Ghi nhận tại khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn, phần lớn cơ sở lưu trú (CSLT) đến thời điểm này phòng trống rất nhiều, lượng khách đặt trước tại các CSLT 3 - 5 sao chỉ đạt khoảng 60 - 70% công suất phòng, không xảy ra hiện tượng “cháy” phòng như các dịp lễ trước. Giá phòng khách sạn 2 - 3 sao, khu vực ven biển hầu như không tăng đáng kể. TP Sầm Sơn hiện có hơn 710 CSLT, với trên 25 nghìn phòng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, 50 nhà hàng phục vụ ăn uống có sức chứa từ 300 người trở lên và 250 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, thương mại. Cùng với sự ra đời của các tổ hợp khách sạn, khu vui chơi giải trí cao cấp và sự cải thiện chất lượng dịch vụ, văn hóa giao tiếp, ứng xử,... TP Sầm Sơn đặc biệt chú trọng đến công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, tạo sức hấp dẫn đối với du khách. Những tuyến đường vào khu du lịch và khu vực bãi biển thường xuyên được thu gom rác, vệ sinh sạch sẽ. Trước và trong ngày lễ, lực lượng cứu nạn cứu hộ cũng sẽ được tăng cường, bố trí tại các bãi tắm để theo dõi, bảo đảm an toàn khi du khách tắm biển. Tại Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (huyện Bá Thước), với 75 CSLT, công suất đón trên 1,5 nghìn lượt khách/ngày/đêm, ngay từ trung tuần tháng 8, công suất đặt phòng tại các khu nghỉ dưỡng dịp nghỉ lễ 2/9 đã đạt 90%, trong đó chủ yếu là khách đến từ các tỉnh phía Bắc và khách quốc tế. Nắm bắt trước được lượng khách đến Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông trong kỳ nghỉ lễ này, huyện Bá Thước đã sớm xây dựng phương án, kiểm tra chi tiết sự chuẩn bị của các điểm, cơ sở, hộ kinh doanh du lịch ở Pù Luông và các điểm du lịch phụ cận để bảo đảm đón khách an toàn trong dịp nghỉ lễ. Ông Lê Doãn Lương, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP Sầm Sơn cho biết: Dự kiến TP Sầm Sơn sẽ đón một lượng lớn khách du lịch, do vậy việc tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo các điều kiện đón khách đến tham quan, nghỉ dưỡng được địa phương, doanh nghiệp du lịch quan tâm triển khai có hiệu quả. Trong đó, thành phố chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, quản lý chặt chẽ việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống... Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh Thanh Hoá hiện có hơn 1,2 nghìn CSLT với khoảng 45 nghìn phòng, trong đó có 215 khách sạn 1 - 5 sao với 16,5 nghìn phòng; hơn 350 căn hộ, biệt thự du lịch; 192 homestay với sức chứa khoảng 6 nghìn người. Trước tình trạng lừa đảo du lịch giá rẻ vào các kỳ nghỉ lễ, cơ quan chức năng Thanh Hóa đã có những cảnh báo cho du khách để tránh bị kẻ gian lừa đảo, nhận tiền cọc nhưng không bố trí phòng lưu trú, dịch vụ cho khách. Bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Hiện các khu, điểm tham quan du lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tăng cường kiểm soát, duy trì, đảm bảo chất lượng dịch vụ của đơn vị mình. Cùng với đó, bố trí đủ lực lượng hỗ trợ, cung ứng dịch vụ để xử lý các tình huống phát sinh và hỗ trợ khách du lịch khi có nhu cầu. Đặc biệt chú trọng các điều kiện về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn... Hoàng Lam