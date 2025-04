Thái Lan nói tòa nhà bị sập ở Bangkok sử dụng thép kém chất lượng

TPO - Các nhà thầu của tòa nhà bị sập ở Bangkok trong trận động đất ngày 28/3 dường như đã sử dụng thép kém chất lượng từ một nhà máy bị chính quyền đóng cửa.

Các mẫu thanh thép có kích thước khác nhau được thu thập từ hiện trường đã không vượt qua các cuộc thử nghiệm của Viện Sắt và Thép Thái Lan về khối lượng, thành phần hóa học và khả năng chịu lực trước khi gãy.

Ông Thitipas Choddaechachainun, người đứng đầu nhóm chuyên gia tại Bộ Công nghiệp Thái Lan, cho biết số thép này được sản xuất bởi một công ty mà nhà máy đã đóng cửa từ tháng 12.

Hình ảnh các thanh thép do Bộ Công nghiệp và phương tiện truyền thông địa phương chia sẻ cho thấy, đây là sản phẩm của thương hiệu Sky, do Xin Ke Yuan Steel sản xuất. Đơn vị này có nhà máy tại tỉnh Rayong của Thái Lan. Chính quyền Thái Lan đã đóng cửa nhà máy vì lý do an toàn vào tháng 12 do một vụ tai nạn liên quan đến rò rỉ bình gas, và thu giữ hơn 2.400 tấn thép.

Tòa nhà 30 tầng bị đổ sập ở Bangkok được thiết kế làm trụ sở Văn phòng Kiểm toán Nhà nước Thái Lan. Đây cũng là tòa nhà duy nhất ở thủ đô Thái Lan bị phá hủy do rung chấn sau trận động đất mạnh 7,7 độ ở nước láng giềng Myanmar vào ngày 28/3. Vụ tai nạn đã khiến ít nhất một chục công nhân thiệt mạng và gần 80 người bị mắc kẹt.

Việc phát hiện thép kém chất lượng diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Thái Lan ra lệnh mở một cuộc điều tra riêng để xác định nguyên nhân khiến tòa nhà bị sập. Tòa nhà được xây dựng bởi ITD-CREC, một liên doanh giữa Italian - Thai Development và China Railway Number 10 Thailand.

Bộ trưởng Công nghiệp Thái Lan Akanat Promphan cho biết vào ngày 1/4, rằng cơ quan chức năng sẽ thu thập thêm các mẫu thép và hợp tác với hội đồng điều tra. Trong khi đó, China Railway Number 10 cũng sẽ bị Cục Điều tra Đặc biệt kiểm tra để xem liệu công ty có sử dụng người Thái làm cổ đông ủy quyền hay không, Bộ trưởng Tư pháp Tawee Sodsong nói. Xin Ke Yuan Steel là công ty Trung Quốc thứ hai bị Thái Lan giám sát chặt chẽ

Một nhân viên tổng đài tại nhà máy Xin Ke Yuan Steel khẳng định cơ sở này vẫn bị đình chỉ hoạt động. Hiện không thể liên lạc với các giám đốc điều hành của công ty. Theo cơ sở dữ liệu của Bộ Thương mại Thái Lan, công ty được đăng ký vào năm 2011 với chín công dân Trung Quốc nắm giữ 80% cổ phần.

Những hình ảnh lan truyền về vụ sụp đổ của tòa nhà, vốn đã hoàn thành khoảng 45%, đã đặt ra câu hỏi về thiết kế, xây dựng và chất lượng vật tư được sử dụng.

Chính phủ sẽ có hành động nhằm vào nhà máy thép theo Đạo luật Tiêu chuẩn Sản phẩm Công nghiệp của Thái Lan, Bộ trưởng Thitipas nói với các phóng viên vào cuối ngày 31/3, cho biết thêm rằng chính phủ đã có các hành động loại bỏ thép chất lượng thấp.

"Chúng tôi có thể truy tố bất kỳ nhà sản xuất và người bán sản phẩm kém chất lượng nào", ông nói. “Chúng tôi cũng sẽ kiểm tra nhà máy trong thời gian này để xem liệu họ có vi phạm lệnh đóng cửa hay không và kiểm tra số hàng tồn kho mà chúng tôi đã thu giữ".

Minh Hạnh