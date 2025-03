Thái Lan lo lắng cho sân Rajamangala sau vụ động đất mạnh tại Bangkok

TPO - Thái Lan đã cử một đoàn đi kiểm tra những sân bóng, khu liên hợp thể thao... phục vụ cho SEA Games 33. Đặc biệt, sân quốc gia Rajamangala được quan tâm hàng đầu.

Chiều 28/3, một vụ động đất mạnh 7,7 độ richter đã xảy ra. Bangkok chịu nhiều tác động của vụ động đất, khiến các tòa nhà rung lắc, thậm chí đổ sập (vụ tòa nhà 30 tầng đang được xây dựng thuộc quyền quản lý của Văn phòng kiểm toán quốc gia).

Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) rất lo lắng cho cơ sở hạ tầng phục vụ SEA Games 33. 2 ngày qua, họ đã tiến hành tổng rà soát toàn bộ cơ sở hạ tầng liên quan đến sự kiện này. Đó là tòa nhà 25 tầng Chalermprakiat, sân vận động quốc gia Rajamangala, nhà thi đấu Vero Dome, khu nghỉ ngơi của các VĐV dự SEA Games...

Và qua buổi kiểm tra, kết luận được đưa ra là các công trình này an toàn sau vụ động đất. Phát ngôn viên của SAT cho biết: "Sở Công trình Công cộng và Quy hoạch Đô thị - Nông thôn thuộc Bộ Nội vụ đã kiểm tra các công trình ở Bangkok. Chúng tôi có thể kết luận rằng rằng cấu trúc chính tổng thể của các cơ sở hạ tầng không bị hư hại.

Chúng vẫn có thể hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ trong hiện tại cũng tương lai. Sân Rajamangala cũng không bị ảnh hưởng tới kết cấu. Các vận động viên quốc gia đang tập luyện tại có thể yên tâm về sự an toàn của mình".

Ngoài SAT, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã đến các sân bóng nằm trong tầm ảnh hưởng của động đất. Họ rà soát lại tất cả với tiêu chí “tất cả vì sự an toàn cho NHM”.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Madam Pang phát biểu: "Sự việc này là lời cảnh báo chúng ta không nên chủ quan với thiên tai vì chúng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó, Liên đoàn và Thai League yêu cầu sự hợp tác từ tất cả các CLB để xem xét lại toàn bộ các cơ sở vật chất do mình quản lý, từ đó bảo đảm an toàn cho NHM".