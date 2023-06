TH true MILK gia nhập ngành hàng dinh dưỡng công thức cho trẻ em

Ngày 8/6, trong khuôn khổ Hội thảo Quốc tế “Sản phẩm dinh dưỡng công thức từ sữa tươi – Dinh dưỡng vàng cho lứa tuổi vàng, giúp trẻ phát triển toàn diện”, Tập đoàn TH đã giới thiệu giải pháp dinh dưỡng hoàn toàn mới.

Tầm quan trọng của vấn để dinh dưỡng cho trẻ từ 0-12 tuổi

Tại hội thảo, vấn đề dinh dưỡng dành cho trẻ từ 0-12 tuổi tại Việt Nam đã được các chuyên gia cả trong và ngoài nước thảo luận rất sôi nổi, cặn kẽ.

Trong tham luận của mình, TS.BS Nguyễn Song Tú (đến từ Viện Dinh dưỡng quốc gia) đã công bố kết quả Tổng điều tra Dinh dưỡng toàn quốc 2019-2020 do Viện triển khai. Cụ thể, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ dưới 5 tuổi là 19,6%. Tỷ lệ này ở trẻ em tuổi học đường (từ 5 đến 19 tuổi) là 14,8%. Dù chiều cao của thanh niên Việt Nam có tăng lên – hiện trung bình chiều cao của nam đạt 168,1 cm, nữ đạt 156,2 cm - song vẫn thấp hơn nhiều nước trong khu vực và thấp hơn so với chuẩn của WHO. Nghiên cứu của Tổ chức Dinh dưỡng Đông Nam Á cũng cho biết, bữa ăn hằng ngày của trẻ em Việt Nam thiếu đến 50% nhu cầu vi chất.

Phát biểu tại hội thảo, TS. Clair-Yves Boquien, Trung tâm Nghiên cứu dinh dưỡng con người – Pháp (CRNH) cho biết, dinh dưỡng hợp lý trong những năm đầu đời của trẻ đóng vai trò rất quan trọng trong việc giảm tỷ lệ tử vong và nguy cơ mắc bệnh về sau, và thúc đẩy sự phát triển không ngừng về thể chất và tinh thần của trẻ.

Đồng quan điểm với TS. Clair-Yves Boquien, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho rằng can thiệp dinh dưỡng hợp lý cho trẻ trong giai đoạn từ 0-12 tuổi sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và trí não, dự phòng các bệnh mạn tính, khỏe mạnh trong tương lai. Đặc biệt, theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, trong số các giải pháp tăng cường dinh dưỡng cho trẻ, sản phẩm dinh dưỡng công thức được xem là một lựa chọn can thiệp dinh dưỡng phù hợp.

“Đầu tư cho dinh dưỡng trong những năm đầu đời giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần, phòng ngừa các nguy cơ mắc các bệnh mãn tính không lây, và có tác động bền vững đến cả giai đoạn sau này khi trẻ trưởng thành”, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm cho biết.

TH true FORMULA - Dinh dưỡng công thức từ sữa tươi

Để góp phần cải thiện sự phát triển toàn diện cho trẻ trong giai đoạn vàng phát triển về chiều cao, tầm vóc, Tập đoàn TH đã giới thiệu một sản phẩm khoa học đột phá mới, hứa hẹn mang tới nhiều triển vọng: Sản phẩm dinh dưỡng công thức từ sữa tươi có tên TH true FORMULA.

Bộ sản phẩm dinh dưỡng công thức TH true FORMULA có các dưỡng chất chính đều có nguồn gốc từ thiên nhiên (như MFGM, DHA, ARA, HMO, FOS, GOS, …), được kiểm định chất lượng chặt chẽ, đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức. Sản phẩm dinh dưỡng công thức TH true FORMULA cũng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế CODEX với sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ nhỏ.

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm cho biết, bà rất vui mừng với sự xuất hiện của một sản phẩm dinh dưỡng công thức từ sữa tươi – đầu tiên trên thị trường Việt Nam. TH true FORMULA có “các chất béo thực vật và chất béo thiết yếu như omega-3 và omega-6 được tăng cường, các vi chất còn thiếu trong sữa tươi như sắt, kẽm, canxi, i-ốt cũng được bổ sung. Ngoài ra còn có các dưỡng chất như HMO, một thành phần có trong sữa mẹ cũng rất tốt cho trẻ nhỏ. HMO giúp cân bằng hệ vi khuẩn trong đường ruột và tăng khả năng hấp thu các vi chất khác của trẻ”.

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng và thói quen tiêu dùng, Tập đoàn TH cũng cho ra đời dòng sản phẩm dinh dưỡng công thức dạng bột cho trẻ em từ 2 đến 6 tuổi với nguyên liệu sữa từ các trang trại tiêu chuẩn quốc tế của Australia.

Cùng với nỗ lực phát triển sản phẩm với giá trị cốt lõi “Vì sức khỏe cộng đồng”, TH mong muốn đồng hành cùng Chính phủ và các bộ ngành chức năng, cùng chung tay xây dựng các chính sách quốc gia về dinh dưỡng, góp phần hoàn thiện Luật Dinh dưỡng cho người Việt, trong đó có Luật Dinh dưỡng học đường, nhằm kiểm soát hiệu quả vấn đề an toàn thực phẩm và bảo đảm dinh dưỡng khoa học cho trẻ em Việt Nam.