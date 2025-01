Té từ tầng cao phải nhập viện cấp cứu do bị rượt đánh

TPO - Tìm cách chạy thoát do bị một nhóm đối tượng rượt đuổi, em Nguyễn Châu Phước T. không may ngã từ tầng cao xuống đất bị đa chấn thương, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 13/1, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết, Công an quận Thuận Hóa vừa tạm giữ nhóm thanh, thiếu niên gồm 10 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Thông tin ban đầu từ công an, do có mâu thuẫn từ trước với em Nguyễn Châu Phước T. (17 tuổi, trú phường Trường An, quận Thuận Hóa, Huế), nên Nguyễn Khoa P. kể lại cho nhóm bạn biết, gồm Trần Đình Minh T., Nguyễn Đăng K., Trần Ngọc Anh K., Huỳnh Thanh S., Nguyễn Đăng Bảo H., Trần Nguyễn Tiến Q., Lê Viết Quốc M., Lê Ngọc N., Phan Đình Quốc A. (tuổi đời từ 16 đến 18, cùng trú tại Huế).

Sau đó, cả nhóm cùng thống nhất đi đến nơi em T. làm việc tại đường Hai Bà Trưng (quận Thuận Hóa) để chờ cơ hội hành hung.

Tối 10/1, khi T. về đến nhà ở dãy A2 khu chung cư Xuân Diệu (quận Thuận Hóa) thì bất ngờ bị Nguyễn Khoa P. cùng nhóm bạn rượt đánh. Em T. chạy lên tầng 4 khu chung cư để tìm cách thoát.

Trong lúc hoảng loạn, T. đã trèo qua cửa sổ ở bậc nghỉ cầu thang bộ giữa tầng 3 và tầng 4 nhưng không may bị trượt chân ngã xuống đất. Hậu quả, T. bị đa chấn thương, tay chân và cơ thể bị trầy xước, miệng gãy nhiều răng phải chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.