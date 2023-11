Tất cả đã sẵn sàng cho mùa thứ 7 rực rỡ

TP - Một ngày trước giờ khai mạc Tiền Phong Golf Championship 2023 - Giải Golf Vì tài năng trẻ Việt Nam mùa thứ 7, công tác chuẩn bị tại sân Kings Course thuộc BRG Kings’ Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã hoàn tất, sẵn sàng cho giải đấu rất được các golfer chờ đợi.

Từ Quốc lộ 21A rẽ vào con dốc dẫn đến BRG Kings’ Island Golf Resort, hàng băng rôn rực rỡ màu đỏ nhắc nhở tất cả về sự kiện được giới golf mong chờ: Tiền Phong Golf Championship 2023 - Giải Golf Vì tài năng trẻ Việt Nam mùa thứ 7. Trên bến tàu, dưới những tấm pano lớn của giải đấu, có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt sáng 4/11, khi 160 golfer đổ về đây, lần lượt lên cano, rẽ sóng hồ Đồng Mô và tiến lên BRG Kings’ Island Golf Resort trước khi bước vào ngày tranh tài sôi nổi.

Dĩ nhiên, họ sẽ cần check-in trước khi bắt đầu. Và xung quanh ClubHouse đều được phủ kín băng rôn, áp phích của Tiền Phong Golf Championship 2023. Trong nhiều ngày, hàng tấn thiết bị được đưa tới và lắp đặt gấp rút. Ngày 3/11, tức một ngày trước khi giải đấu khởi tranh, công cuộc chuẩn bị cũng chính thức hoàn tất. Lực lượng thi công đã làm việc chăm chỉ từ sáng đến chiều muộn, đặt chính xác các backdrop, biển hiệu hay bảng danh vị các nhà tài trợ. Mặc dù khối lượng công việc rất nhiều và thời gian gấp gáp, song việc thi công diễn ra trong sự cẩn trọng. Mọi thứ chỉ được coi là hoàn thành khi đạt đến sự hoàn hảo, nhất là ở những hố đặc biệt.

Tiền Phong Golf Championship 2023 có giải Hole in one (HIO) tại các hố số 6, 14 và 17 của sân Kings Course. Người đầu tiên ghi điểm HIO tại mỗi hố sẽ nhận được giải thưởng ba ô tô từ nhà tài trợ Volvo, gồm hai xe Volve XC60 - dòng xe SUV 5 chỗ tầm trung, một xe Volvo S90 kiểu dáng xe sedan với tổng giá trị giải thưởng 3 xe gần 7 tỷ đồng.

Các pano lớn giới thiệu giải thưởng đặt tại mỗi hố chắc chắn sẽ gây phấn khích lớn cho các golfer, mời gọi họ bước vào thử thách. Ngoài ra, chương trình “Lucky Challenge - Một cú ON GREEN Ring ngay quà tặng” cũng hứa hẹn mang đến trải nghiệm thú vị, đồng thời gửi gắm giá trị nhân văn cao đẹp khi ủng hộ trực tiếp cho Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam.

Cũng vì ý nghĩa của giải đấu, BRG Group bước vào năm thứ 7 đồng hành với Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức Tiền Phong Golf Championship. Chiều 3/11, Ban quản lý sân vô cùng bận rộn khi kiểm tra lần cuối các hạng mục, từ xe điện phục vụ giải, huấn luyện đội ngũ caddie đến chất lượng sân đấu. Với đội ngũ bảo dưỡng giàu kinh nghiệm, cộng thêm việc giải đấu diễn ra vào cuối thu, khí hậu mát mẻ và đôi khi có mưa, mặt sân Kings Course ở tình trạng rất tốt. Các golfer hẳn sẽ rất hài lòng khi thi đấu trong điều kiện sân bãi lý tưởng, thực sự hòa mình vào thiên nhiên, bên làn gió mát và tiếng chim ríu rít trong tán lá.

Nhiều golfer dường như không thể chờ đợi để bắt đầu. Trước ngày thi đấu có không ít gôn thủ có mặt ở Kings Course nhằm làm quen địa hình và thời tiết. Một số thậm chí vui vẻ thử thách bản thân ở ba hố HIO cũng như đưa bóng lên green ở hố 19, sau đó thừa nhận chinh phục sân Kings Course không hề dễ dàng. Tuy nhiên, họ tin trong ngày thi đấu chính thức, vận may sẽ tốt hơn.

Và những người thuộc Ban tổ chức cũng hy vọng điều đó. Trong cuộc trao đổi ngắn trước nhà ClubHouse, Phó Giám đốc Khối Phát triển kinh doanh Golf - Tập đoàn BRG, Evans Caroll Mahoney, nói: “Như các bạn đã thấy, tất cả đã hoàn tất, sẵn sàng chào đón các golfer đến với Tiền Phong Golf Championship 2023 và cùng tạo ra một trải nghiệm khó quên”.