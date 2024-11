Tập trung cao độ phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác thuế năm 2024

Đó là ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành tại Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác thuế tháng 10, kế hoạch triển khai nhiệm vụ và chương trình công tác thuế tháng 11 năm 2024 được Tổng cục Thuế tổ chức chiều ngày 06/11. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế.

Thu NSNN lũy kế 10 tháng bằng 116,3% so với cùng kỳ

Báo cáo tại hội nghị, Chánh Văn phòng Đoàn Xuân Toản cho biết, trong tháng 10, Tổng cục Thuế tập trung chỉ đạo toàn ngành đẩy mạnh triển khai công tác quản lý thu, chống thất thu, rà soát và đẩy nhanh tiến độ và quyết tâm hoàn thành tối đa các đề án, nhiệm vụ trọng tâm thuộc chương trình công tác thuế năm 2024. Kết quả cụ thể:

Thứ nhất, tổng thu NSNN tháng 10/2024 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 158.800 tỷ đồng, đạt 10,7% dự toán pháp lệnh, bằng 98,9% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó: Thu từ dầu thô ước đạt 4.800 tỷ đồng, bằng 10,4% dự toán, bằng 77,3% so với cùng kỳ năm 2023; Thu nội địa ước đạt 154.000 tỷ đồng, bằng 10,7% dự toán pháp lệnh, bằng 99,8% so với cùng kỳ. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 110.700 tỷ đồng, bằng 10,2% dự toán pháp lệnh, bằng 91,1% so với cùng kỳ năm 2023).

Thứ hai, tổng thu NSNN lũy kế 10 tháng năm 2024 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 1.408.486 tỷ đồng, bằng 94,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng 116,3% so với cùng kỳ (trong đó: Thu từ dầu thô ước đạt 48.857 tỷ đồng, bằng 106,2% so với dự toán, bằng 94% so với cùng kỳ năm 2023; Thu nội địa ước đạt 1.359.629 tỷ đồng, bằng 94,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 117,3% so với cùng kỳ năm 2023).

Có 17/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (trên 88%), trong đó một số khoản thu lớn như: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 94,3%; Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 98,7%; Phí - lệ phí ước đạt 98,5%; Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước đạt 154,3%; Thu từ hoạt động xổ số ước đạt 99,3%;...

Có 38/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá (trên 88%). Có 55/63 địa phương có tăng trưởng thu, chỉ còn 08/63 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ năm 2023.

Tăng cường triển khai các chính sách, chức năng quản lý thuế

Trong 10 tháng năm 2024, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được Tổng cục Thuế tập trung triển khai theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó đã hoàn thành 02 Nghị định, 02 Thông tư. Đang thực hiện 03 Nghị định và 06 Thông tư.

Đặc biệt, để tiếp tục hỗ trợ người dân và DN, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế trong năm 2024, cơ quan thuế tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn cho DN và người dân với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm, gia hạn trong 10 tháng đầu năm 2024 ước tính là 133.965 tỷ đồng, trong đó: Số thực hiện gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất khoảng 70.816 tỷ đồng; Số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 63.149 tỷ đồng.

Song song với đó, Tổng cục Thuế đã tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ, như: Thực hiện các chức năng quản lý thuế; Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế; Quản lý thuế thương mại điện tử (TMĐT) và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể:

Về công tác thanh tra kiểm tra thuế: Trong 10 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã thực hiện được 52.145 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 78,21% kế hoạch năm 2024 và bằng 99,14% so với cùng kỳ năm 2023; kiểm tra được 409.625 hồ sơ, bằng 83,13% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 51.362,1 tỷ đồng, bằng 105,46% so với cùng kỳ năm 2023.

Về công tác quản lý nợ thuế: Thu nợ thuế trong tháng 10/2024 đạt 2.051 tỷ đồng. Lũy kế tính đến cuối tháng 10/2024 thu được 58.143 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023.

Về công tác đăng ký, kê khai thuế: Toàn quốc có 948.689 DN đang kinh doanh, tăng 2,8% so với thời điểm ngày 31/12/2023. Đã có 99,6% DN sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử với số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là 13.537.751 hồ sơ.

Về công tác quản lý hoàn thuế: Lũy kế 10 tháng năm 2024, cơ quan thuế đã ban hành 15.631 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 118.119 tỷ đồng, bằng 69,1% dự toán hoàn thuế GTGT năm 2024, bằng 105% so với cùng kỳ năm 2023.

Về triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT): Lũy kế đến cuối tháng 10, số lượng HĐĐT cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý ước đạt 10,58 tỷ hóa đơn, trong đó 2,59 tỷ hóa đơn có mã, hơn 6,97 tỷ hóa đơn không mã, hơn 1,97 triệu hóa đơn theo lần phát sinh và hơn 01 tỷ HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Kết quả triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền: Lũy kế từ khi triển khai đến hết tháng 10/2024 đã có 86.170 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, đạt 46,4% số cơ sở kinh doanh có ngành nghề kinh doanh chính thuộc diện triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền. Tiếp tục duy trì việc triển khai HĐĐT xuất theo từng lần bán hàng đối với 100% các DN kinh doanh xăng dầu trên cả nước.

Về triển khai dịch vụ đăng ký, nộp thuế điện tử qua ứng dụng Etax Mobile: Từ khi triển khai đến nay, đã có 1.905.631 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng, tăng 197,7 lần so với cuối năm 2023; số giao dịch qua Ngân hàng Thương mại là 3.196.108 giao dịch với tổng số tiền đã nộp thành công 7.194,5 tỷ đồng.

Kết quả quản lý thuế TMĐT: lũy kế 10 tháng đầu năm 2024, số thuế các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT đã nộp khoảng 94,6 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với số thuế bình quân 10 tháng năm 2023.

Cổng thông tin TMĐT đã ghi nhận 412 sàn giao dịch TMĐT thực hiện việc cung cấp thông tin. Theo đó, có hơn 191 nghìn tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn TMĐT với tổng giá trị giao dịch là gần 72 nghìn tỷ đồng.

Đến nay, đã có 116 nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng TTĐT dành cho NCCNN. Tính đến hết 10 tháng năm 2024, số thu NSNN từ các NCCNN là 19.774 tỷ đồng. Tính riêng trong năm 2024 thu 8.200 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Tập trung nỗ lực chặng nước rút cuối năm 2024

Trên cơ sở báo cáo của Lãnh đạo các đơn vị và phát biểu các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu khẳng định, trong bối cảnh tình hình diễn biến thế giới còn nhiều phức tạp dự báo tiếp tục sẽ có những ảnh hưởng không nhỏ đến Việt Nam thì quyết tâm của ngành Thuế trong việc hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN sẽ phải được nhân lên và toàn ngành cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất.

“Muốn tập trung, nỗ lực trong công tác quản lý thu, phấn đấu thu đạt cao nhất theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, chúng ta phải tiếp tục nỗ lực, đặc biệt là một số địa phương số thu chưa đạt yêu cầu dự toán. Tuy nhiên, bên cạnh nhiệm vụ thu, các Cục Thuế cần đặc biệt lưu ý tiếp tục triển khai các chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất và kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho DN và người dân phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN.” - Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành chỉ đạo.

Tổng cục trưởng ghi nhận những kết quả đã đạt được của ngành Thuế trong triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ; công tác hoàn thuế; triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện công tác kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện công vụ.

Tuy nhiên, Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành cho rằng, kết quả của 2/3 chặng đường của năm 2024 dù cũng đã có những tín hiệu tích cực trong kết quả thu NSNN nhưng trong 2 tháng cuối năm khó khăn vẫn còn rất lớn và cần tiếp tục tập trung chỉ đạo toàn ngành đẩy mạnh triển khai công tác quản lý thu, chống thất thu, rà soát và đẩy nhanh tiến độ và quyết tâm hoàn thành tối đa các đề án, nhiệm vụ trọng tâm thuộc chương trình công tác thuế năm 2024.

Theo đó, toàn ngành Thuế cần tập trung triển khai một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm để phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, từ đó làm tiền đề cho công tác thuế năm 2025. Cụ thể:

Một là, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích tình hình thu tại từng địa bàn, từng khu vực thu, khoản thu, sắc thuế. Tập trung chỉ đạo, điều hành thu NSNN những tháng cuối năm 2024, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu theo dự toán giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 85/CĐ-TTg ngày 02/9/2024 về điều hành dự toán NSNN.

Hai là, tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí, phát thanh, truyền hình tổ chức tuyên truyền về các nội dung trong triển khai nhiệm vụ, công tác thuế như: Công tác hoàn thuế và những khó khăn, rủi ro trong hoàn thuế GTGT; Tình trạng mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và những nỗ lực của cơ quan thuế trong phòng chống, đấu tranh gian lận về hóa đơn; Ứng dụng CNTT trong chống xuất khống hóa đơn; Công tác quản lý thuế đối với TMĐT, những khó khăn thách thức trong công tác quản lý thuế đối hoạt động livestream bán hàng.

Ba là, tiếp tục rà soát, giám sát chặt chẽ công tác giải quyết hoàn thuế tại các địa phương và tham mưu kịp thời các biện pháp tăng cường hiệu quả quản lý hoàn thuế GTGT, phối hợp các đơn vị tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thuế trong những tháng cuối năm.

Bốn là, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra; Tiếp tục đẩy mạnh và bám sát tình hình triển khai các chuyên đề thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách.

Năm là, chỉ đạo, đôn đốc các Cục Thuế địa phương triển khai thực hiện công tác quản lý nợ, áp dụng đầy đủ biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế, đôn đốc các khoản tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo các chính sách hỗ trợ về thuế, tránh phát sinh tiền nợ, tiền chậm nộp.

Sáu là, tiếp tục rà soát, yêu cầu các NCCNN có hoạt động kinh doanh dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế qua Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế; Hướng dẫn, hỗ trợ NCCNN tuân thủ pháp luật thuế tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp, làm việc với các NCCNN để thu thập thông tin, dữ liệu về các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số, mạng xã hội, rà soát, phân tích và chuyển dữ liệu để làm sạch, quản lý và thực hiện thanh tra, kiểm tra.

Bảy là, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ tại Đề án 06, rà soát, chuẩn hóa MST cá nhân với Bộ Công An.

Tám là, đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách; vận hành và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT phục vụ công tác quản lý thuế.

Tổ chức quản trị, vận hành tốt hệ thống CNTT, các phần mềm ứng dụng quản lý thuế, dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hệ thống HĐĐT. Đảm bảo hệ thống CNTT thông suốt 24/7 để hỗ trợ NNT thực hiện nghĩa vụ với NSNN từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế.