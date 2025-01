Tập đoàn Stavian đón đầu xu thế năng lượng xanh, đầu tư sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) tại Việt Nam

Với việc đầu tư phát triển dự án sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng tại tổ hợp sản xuất Stavian Complex, Hưng Yên, Tập đoàn Stavian nỗ lực góp phần phát triển năng lượng xanh - sạch, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy công nghiệp hóa năng lượng bền vững tại Việt Nam.

Việt Nam hiện nay đang trong quá trình đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời và gió. Với lợi thế về địa lý và khí hậu, Việt Nam có tiềm năng lớn trong việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo. Trong bối cảnh Việt Nam và các nước trên thế giới đang phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo, việc đầu tư cho hệ thống năng lượng là cần thiết, đồng thời góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững của quốc gia. Với mục tiêu sản xuất các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khu vực và thế giới, có tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, Tập đoàn Stavian đã đón đầu xu thế đổi mới năng lượng xanh – sạch bằng việc đầu tư phát triển mảng công nghiệp năng lượng khi chính thức ký kết liên doanh giữa Công ty Giải pháp Năng lượng Stavian và Công ty Công nghệ Năng lượng Juhang (Singapore) vào ngày 29/10/2024.

Cũng nằm trong kế hoạch góp phần chuyển đổi năng lượng tái tạo hướng đến công nghiệp hoá năng lượng bền vững, ngày 23/01/2025 vừa qua, Công ty Giải pháp Năng lượng Stavian (Stavian Energy Solutions) và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Stavian (Stavian Industrial Park) cũng đã tiến hành buổi lễ công bố về việc thuê hạ tầng triển khai đầu tư dự án sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) tại Tổ hợp sản xuất Stavian Complex, tỉnh Hưng Yên do Stavian Industrial Park trực thuộc Tập đoàn Stavian phát triển.

Theo đó, Stavian Energy Solutions sẽ đầu tư sản xuất hệ thống BESS, thiết bị sạc xe điện và cáp điện với quy mô đầu tư của Giai đoạn I là 22 triệu USD trên diện tích hơn 5 héc-ta. Hệ thống BESS là thiết bị giúp điều hòa lưới điện cho các dự án năng lượng tái tạo và các hệ thống điện vi mô (micro grid) trong các nhà máy sản xuất hay ở quy mô khu công nghiệp. Không chỉ dừng lại ở đó, hệ thống còn giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, thương mại… giảm chi phí năng lượng bằng cách nạp xả giữa các giờ thấp, trung và cao điểm.

Trong tương lai gần, BESS sẽ là thiết bị phục vụ cho thị trường đầy tiềm năng khi Việt Nam đang chuẩn bị khung pháp lý cho điện mặt trời áp mái tự sản tự tiêu, cơ chế DPPA và hơn hết là xu thế ESG (Môi trường, Xã Hội và Quản trị) - một yếu tố cốt lõi trong phát triển bền vững.

Theo ông Đinh Đức Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Stavian thì đây là bước đi mạnh mẽ của Stavian Energy Solutions nói riêng và Tập đoàn Stavian nói chung trong việc cung cấp các giải pháp toàn diện cho các doanh nghiệp đạt được chứng chỉ xanh, cắt giảm chi phí sản xuất kinh doanh, đáp ứng các tiêu chí “xanh” khi xuất khẩu sản phẩm sang các quốc gia đã áp dụng Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu COP26, cũng như xu thế tất yếu của Net Zero Carbon. Với uy tín, quyết tâm và sự am hiểu thị trường, kết hợp cùng kinh nghiệm, năng lực, công nghệ tiên tiến của đối tác Juhang, Tập đoàn Stavian sẽ tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu mang đến những giải pháp năng lượng đột phá, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy công nghiệp hóa năng lượng bền vững tại Việt Nam.

Cùng với các giải pháp và sản phẩm khác của Stavian Energy Solutions, dự án sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng BESS kỳ vọng sẽ đóng góp cho xã hội và môi trường hàng năm tương đương với giảm 27.909.750 tấn khí thải CO2, giảm 12.686.250 tấn nhiên liệu hóa thạch, trồng 1.229.504.405 cây xanh, tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí năng lượng mỗi năm cho các doanh nghiệp. Dự án dự kiến sẽ ra mắt sản phẩm đầu tiên vào cuối Quý III năm 2025 nhằm phục vụ thị trường trong nước cũng như xuất khẩu sang các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông.