Tạo hình Đức Phật của NSND Tiến Đạt gây bất ngờ

TPO - Góp mặt trong dự án phim ra mắt dịp đại lễ Vu Lan "Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân", NSND Tiến Đạt gây bất ngờ cho người xem khi hóa thân thành hình tượng Đức Phật Thích Ca. Khán giả thường nhớ tới NSND Tiến Đạt qua các vai diễn đểu giả, phản diện.

NSND Tiến Đạt gây bất ngờ khi xuất hiện trong dự án phim Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân với vai Đức Phật Thích Ca. Nghệ sĩ phải dậy từ 2h sáng và trải qua hơn 2 tiếng đồng hồ hóa trang để có được khuôn mặt giống Đức Phật. Ông vui mừng khi được mời hóa thân thành hình tượng Đức Phật.

“Trong cuộc đời nghệ thuật, vai tốt tôi đảm nhận chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn toàn được giao vai phản diện, đến nỗi thành sở trường, thương hiệu... Vai Đức Phật dù ngắn nhưng là niềm tự hào trong sự nghiệp diễn xuất của tôi”, NSND Tiến Đạt chia sẻ.

Nghệ sĩ hóa trang giải thích dựa trên nét mặt của NSND Tiến Đạt để hóa trang, không có ý định lấy theo hình mẫu nổi tiếng trong phim truyền hình Trung Quốc.

Trước đó, NSND Tiến Đạt thường được giao vai phản diện trên sân khấu lẫn màn ảnh với tính cách đặc trưng là đểu giả, mưu mô, nham hiểm, xảo trá... Có thể kể đến tay Tony Nguyễn nham hiểm trong loạt phim Cảnh sát hình sự, lão Tống Đại xảo trá trong vở Cát Bụi hay gần nhất là Tài "cáo già" trong phim Cô gái nhà người ta…

Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân kể về bà Thanh Đề (nghệ sĩ Trà My) khi còn sống không tin Tam bảo lại phỉ báng, phá hoại, nói những điều không hay, sau khi chết đi bị đọa xuống địa ngục. Sau khi tôn giả Mục Kiền Liên Bồ Tát (Việt Bắc) chứng quả vị La Hán, đắc được lục thông liền quan sát khắp các cõi giới để tìm mẹ. Vì thương xót mẹ, tôn giả Mục Kiền Liên xuống địa ngục, dâng bát cơm cho mẹ, nhưng cơm vừa đưa lên miệng hóa thành hòn than đỏ rực.

Mục Kiền Liên cầu cứu Phật Tổ, được Phật chỉ dẫn muốn cứu được mẹ, ngày rằm tháng Bảy - là ngày chư Phật hoan hỷ, cũng là lúc chư tăng Tự tứ nên thiết lễ Vu Lan Bồn - làm lễ cúng "giải đảo huyền". Cảm kích ân Phật nên tôn giả Mục Kiền Liên khuyến khích người thế gian hằng năm vào dịp này tổ chức lễ Vu Lan, cúng dường tăng chúng mười phương, tụng kinh Vu Lan Bồn để bảo hiếu cho cha mẹ và cửu huyền thất tổ.

Diễn viên Việt Bắc - người thành công với vai Xuân tóc đỏ trong phim truyền hình Trò đời (đạo diễn Nhuệ Giang) - cũng gây bất ngờ khi hóa thân thành ngài Mục Kiền Liên đức hạnh, đệ tử thần thông của Đức Phật.

Việt Bắc ban đầu khi được mời vào vai này cũng hoài nghi không hợp vai. Để vào vai Mục Kiền Liên, diễn viên Việt Bắc tự nguyện xuống tóc.

Phim Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân do nghệ sĩ Trà My làm Giám đốc sản xuất, Quản Trọng Phúc làm đạo diễn với sự tham gia diễn xuất của NSND Tiến Đạt, NSND Nguyễn Hải, NSƯT Chí Trung, nghệ sĩ Trà My, Việt Bắc, Hiệp Vịt, Jimmii Khánh, Thu Huyền, Thuỳ Liên, Khắc Dũng. Thượng toạ Thích Trường Xuân, Đại đức Thích Giác Giáo là khách mời đặc biệt.

Phim dài 40 phút, kể về hành trình cứu mẹ - bà Thanh Đề - của Tôn giả Mục Kiền Liên. Đây là một tích của nhà Phật quen thuộc với người dân Việt Nam nay được dựng thành phim.

Nghệ sĩ Trà My cho biết từng diễn rất nhiều lần Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân nên ấp ủ làm phiên bản phim. Sau khi hoàn thành kịch bản, chị gửi cho Thượng tọa Thích Đức Nguyên - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hòa Bình, Thượng tọa Thích Trường Xuân - trụ trì chùa Liên Trì (Quốc Oai, Hà Nội) để xin ý kiến, mong từng lời thoại chuẩn xác nhất, đúng ngôn từ nhà Phật.

Vào vai bà Thanh Đề, nghệ sĩ Trà My bầm tím toàn thân, mất 2 tuần mới phục hồi vì “muốn được đánh, quăng quật thật để cảm nhận nỗi đau của nhân vật”. Không có trường quay, bối cảnh địa ngục được dựng tại hang đá lởm chởm, nghệ sĩ Trà My và nhiều diễn viên không ít lần bị ngã, chấn thương.

NSƯT Chí Trung nói vui rằng phim về Phật giáo mà toàn mời diễn viên hài đóng. “NSND Tiến Đạt là đại hài, NSND Nguyễn Hải là cựu hài, còn tôi, Việt Bắc, Thuỳ Liên, Thu Huyền, Jimmii Khánh… đều diễn hài. Trên truyền hình, chúng tôi ít khi được mời vào vai chính luận. Tôi không hiểu nhiều Phật pháp, không có tâm an để đến với đạo Phật một cách trọn vẹn, nên khi được mời vào phim này, tôi được ngộ ra nhiều điều”, NSƯT Chí Trung chia sẻ.