Tang lễ hiếm thấy dành cho Nữ hoàng Anh Elizabeth

TPO - Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II băng hà, Vương quốc Anh đang chìm trong tang tóc và dành ít nhất 10 ngày tới để triển khai các sự kiện tưởng niệm và tiễn đưa vị nguyên thủ trị vì hơn 70 năm qua.

Rất ít người còn sống trên thế giới có cơ hội chứng kiến lễ tang được chuẩn bị chi tiết và bài bản như trong những ngày sắp tới, với màn bắn đại bác, rung chuông trên khắp vương quốc và hàng triệu người tập trung để tưởng niệm.

Kế hoạch tổ chức tang lễ cho Nữ hoàng mang tên “Cầu London” đã được chuẩn bị trong nhiều năm qua, khi bà đã ở tuổi xưa nay hiếm.

Dưới đây là những hoạt động trong 10 ngày tới:

Ngày 1

Nước Anh đang trong những ngày quốc tang chính thức cho đến khi lễ tang diễn ra.

Từ khoảnh khắc Nữ hoàng Elizabeth băng hà tại cung điện Balmoral, Thái tử Charles chính thức trở thành vua của Vương quốc Anh và Bắc Ireland, đồng thời là nguyên thủ của các quốc gia thuộc khối Thịnh vượng chung như Úc và Canada.

Nhà Vua mới sẽ rất bận rộn, vì phải họp với Thủ tướng Liz Truss, ra tuyên bố bằng văn bản và ghi hình bài phát biểu trên truyền hình để gửi thông điệp đến cả nước, dự kiến phát sóng trong ngày 9/9.

Không gian sẽ được sắp xếp bên ngoài Cung điện Buckingham, trụ sở hành chính của Hoàng gia Anh, để người dân để đặt hoa và tưởng nhớ, trước khi đến khu vực dành riêng ở Công viên Xanh gần đó.

Dự kiến sẽ có hàng ngàn người để lại lời chia buồn trước hai cung điện Buckingham và St James, cũng như ở London, và Lâu đài Windsor – nơi ở của các vị vua và nữ hoàng Anh trong hơn 1.000 năm qua.

Chuông sẽ vang lên khắp London trong suốt 1 tiếng đồng hồ buổi chiều. Đại bác được bắn từ Lâu đài Edinburgh ở Scotland và Công viên Hyde ở London, với tần suất 10 giây một phát, mỗi phát tương đương với một tuổi của Nữ hoàng.

Chuông Sebastopol (lấy từ Nga trong chiến tranh Crimea hồi thế kỷ 19) cũng được rung lên ở Lâu đài Windsor mỗi phút một lần, cho đến khi đủ số lần tương đương tuổi Nữ hoàng.

Cờ trên các tòa nhà công sẽ treo rủ, còn cờ trước trụ sở Quốc hội và Chính phủ sẽ phủ đen. Một lễ tạ ơn diễn ra tại nhà thờ St. Paul, nhưng Vua Charles III dự kiến sẽ không có mặt.

Ngày 2

Thi thể Nữ hoàng sẽ được chuyển tới Holyrood, nơi ở của bà ở thủ phủ Edinburgh thuộc Scotland.

Các thành viên của Hội đồng cơ mật sẽ chứng kiến Vua Charles III tuyên thệ và phát biểu. Buổi lễ được phát trên truyền hình.

Sau khi nhà vua tuyên bố, 41 phát đại bác sẽ được bắn từ Công viên Hyde và 62 phát từ Tháp London. Hiệu trưởng Garter King of Arms sẽ giới thiệu chính thức nhà vua mới từ ban công Cung điện St. James.

Dàn nhạc hoàng gia sẽ tấu bản quốc thiều tựa đề “God Save the King” (Chúa cứu rỗi Đức Vua).

Từ thời điểm này, cờ trên các tòa nhà công cộng sẽ được treo bình thường.

Ngày 3

Một buổi lễ sẽ được tổ chức tại Nhà thờ St. Giles của Edinburgh với sự tham dự của các thành viên hoàng gia. Vua Charles dự kiến ​​sẽ gặp Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon tại trụ sở cơ quan lập pháp Scotland, còn được gọi là Holyrood, nơi ông sẽ được chào đón bằng 21 phát đại bác. Các thị trấn và thành phố trên khắp Vương quốc Anh sẽ đưa ra những tuyên bố của riêng họ, với những hoạt động, nghi lễ cụ thể tại các lâu đài, tượng đài…

Ngày 4

Linh cữu Nữ hoàng được xe đưa ra khỏi Nhà thờ St. Giles để chuyển lên tàu và đi chậm suốt đêm đến London.

Nhà Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla sẽ nghe các thông điệp chia buồn từ Hội trường Westminster ở London.

Ngày 5

Sau khi đến London, quan tài sẽ được chuyển đến Cung điện Buckingham bằng ô tô.

Nhà vua tiếp tục chuyến công du đất nước bằng một chuyến thăm tới Belfast, nơi ông sẽ thăm Lâu đài Hillsborough và Nhà thờ St. Anne.

Hàng nghìn, nếu không muốn nói là hàng triệu người, dự kiến ​​sẽ xếp hàng để đích thân bày tỏ lòng thành kính với Nữ hoàng Elizabeth khi thi hài của bà được đưa tới Hội trường Westminster sẽ được mời xếp hàng chờ đợi ở Vườn Tháp Victoria, một không gian xanh nhỏ bên cạnh Tòa nhà Quốc hội và dọc theo sông Thames.

Tại đây sẽ có một buổi tổng duyệt.

Ngày 6

Thi thể của Nữ hoàng Elizabeth sẽ được đưa từ Cung điện Buckingham đến Cung điện Westminster trong một đoàn xe tang trang trọng, gồm xe kéo pháo. Trên quan tài có tấm đệm nhung đặt vương miện của Hoàng gia. Theo sau linh cữu là vị vua mới. Hai Hoàng tử William và Harry, cùng với những người con khác của bà và các thành viên của gia đình hoàng gia, sẽ đi bộ theo sau.

Big Ben, chiếc chuông khổng lồ ở Tháp Elizabeth trong Tòa nhà Quốc hội (tên tháp và chuông thường bị nhầm lẫn), sẽ điểm chuông cách nhau một phút trong suốt thời gian diễn ra lễ rước cùng với tiếng đại bác ở Công viên Hyde.

Quan tài sẽ được đưa đến Hội trường Westminster Hall. Tại đây, quan tài được bảo vệ có vũ trang trong 5 ngày tới. Đã có sự chuẩn bị cho hàng trăm nghìn người nộp đơn đến viếng.

Các thi thể của Thái hậu, Vua George VI, cha của Nữ hoàng Elizabeth và nhà lãnh đạo thời chiến của Anh Winston Churchill đều từng xuất hiện trong hội trường này, nơi đóng một vai trò quan trọng trong đời sống công chúng Anh kể từ thế kỷ 11.

Ngày 7

Các nhà lãnh đạo thế giới bắt đầu đến kính viếng tại Hội trường Westminster. Trong khi đó, tân vương gặp gỡ các thành viên gia đình hoàng gia tại Cung điện Buckingham.

Ngày 8

Nhà vua mới gặp thủ tướng vào buổi trưa cho buổi tiếp kiến ​​chính thức hằng tuần đầu tiên của ông. Theo một phong tục được hiến định, người đứng đầu chính phủ thông báo cho nguyên thủ quốc gia về hoạt động của Nghị viện.

Ngày 9

Không đến 10 ngày sau khi bà qua đời, Nữ hoàng Elizabeth sẽ được đưa tiễn chính thức tại Tu viện Westminster, với sự tham dự của các thành viên trong gia đình bà, nhân vật cấp cao của Anh và nguyên thủ quốc gia khắp thế giới.

Trong suốt buổi sáng, Tu viện Westminster sẽ chật kín các chức sắc Anh và nước ngoài, bao gồm tất cả các cựu thủ tướng Anh.

Những người đến viếng cuối cùng sẽ được vào Hội trường Westminster lúc 6h30 sáng. Lúc 11 giờ sáng, những người đưa linh cữu sẽ dừng lại ở Mộ chiến binh vô danh và Big Ben sẽ điểm chuông một lần để cả nước mặc niệm trong hai phút.

Bài The Last Post, Reveille và quốc ca sẽ kết thúc lễ tang kéo dài một giờ, trước khi một lễ rước có thể dài tới 1,5 km, sau đó đưa quan tài đi qua Cung điện Buckingham đến Cổng cung Wellington và đến nơi an nghỉ cuối cùng của Nữ hoàng Elizabeth tại Windsor.

Bình Giang - Thái An