Tăng cường an ninh trường học sau vụ chủ nợ đến trường đòi đón học sinh lớp 2

TPO - Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân ông Phạm Gia Hữu cho biết, sau sự việc kẻ lạ mặt đến trường học đòi đón học sinh lớp 2, UBND quận Thanh Xuân đã yêu cầu lực lượng công an tăng cường an ninh trường học.

Cụ thể, UBND quận Thanh Xuân đánh giá sự việc người lạ đến trường tiểu học đòi đón học sinh là gây mất an toàn cho học sinh, thầy cô, ảnh hưởng uy tín nhà trường.

Để đảm bảo an toàn, an ninh tất cả các trường học trên địa bàn, quận Thanh Xuân chỉ đạo công an điều tra, làm rõ sự việc tại Trường tiểu học Phan Đình Giót.

Ngoài ra, lực lượng công an cũng sẽ phối hợp với Phòng GD&ĐT có giải pháp tăng cường kiểm tra an ninh, an toàn cho các nhà trường. Yêu cầu nhà trường nắm bắt thông tin, phối hợp với gia đình có giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh; không để việc riêng của gia đình ảnh hưởng đến học sinh và giáo viên, nhà trường.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND quận Thanh Xuân cũng yêu cầu tất cả các nhà trường từ mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thông báo tới toàn thể phụ huynh thống nhất về việc chịu trách nhiệm đưa đón, đảm đảm an toàn cho con; quan tâm, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Giáo viên các lớp kiểm tra sĩ số học sinh hằng ngày, kịp thời báo cáo nếu có nếu có sự việc phát sinh; yêu cầu các trường học đảm bảo kết nối thông suốt hệ thống camera an ninh với công an quận.

Yêu cầu Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên các trường.

Trao đổi với PV, ông Phạm Gia Hữu cho biết, cách đây ít ngày một người lạ đã đến trường Tiểu học Phan Đình Giót ngay trong giờ học và gọi điện cho cô H., giáo viên lớp 2A1, tự nhận là người nhà của học sinh và xin cho con về sớm vì gia đình có việc riêng. Để tạo sự tin tưởng, người này còn miêu tả đặc điểm nhận dạng của học sinh.

“Tuy nhiên, trước năm học mới, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường phải xây dựng quy trình đưa, đón trẻ, trong đó phụ huynh phải đăng ký số điện thoại, họ tên. Cô giáo chủ nhiệm lớp đã liên lạc với người nhà và xác nhận gia đình không nhờ ai đón con nên từ chối”, ông Hữu nói.

Điều đáng nói, sau khi bị từ chối việc đón trẻ, đối tượng nói rõ mình là chủ nợ của bố mẹ học sinh và liên tục gọi điện cho giáo viên với những lời lẽ thiếu lịch sự. Giáo viên đã báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường. Sau đó, chính Ban Giám hiệu nhà trường cũng bị các đối tượng lạ quấy rầy bằng nhiều cuộc điện thoại; đăng tải lên mạng xã hội các thông tin bịa đặt, vu khống cô giáo H. và Ban Giám hiệu.