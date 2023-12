Tặng 84 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn ở Đắk Nông

TPO - Nhận thấy nhiều em nhỏ vì gia đình khó khăn nên chưa mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông đã xin cấp trên triển khai mô hình dân vận khéo “Xã hội hóa mua bảo hiểm y tế cho học sinh”.

Ngày 8/12, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp Cty TNHH MTV Công trình Thủy lợi Đắk Nông, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Gia Nghĩa, các nhà hảo tâm tổ chức Chương trình mô hình dân vận khéo “Xã hội hóa mua bảo hiểm y tế cho học sinh”, tặng 84 thẻ BHYT cho học sinh khó khăn, thuộc 5 Trường TH và THCS trên địa bàn thành phố.

Tham dự buổi trao tặng thẻ BHYT miễn phí, ông Điểu Ngơu (xã Đắk R’Moan, TP Gia Nghĩa) cho biết: “Việc tặng thẻ BHYT rất thiết thực, chia sẻ với những khó khăn của gia đình, nhất là mỗi khi ốm đau, bệnh tật phải đi viện”.

“Con tôi đang học lớp 7, Trường TH và THCS Bế Văn Đàn. Từ nhỏ, con hay đau ốm, phải đi bệnh viện thường xuyên. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chưa mua được BHYT cho con. Nay được tặng BHYT, chúng tôi rất biết ơn”, chị Liêu (xã Đắk R’Moan) chia sẻ.

Theo bà Trần Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tất Thành, việc trao tặng thẻ BHYT cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa tham gia rất thiết thực, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trong học sinh; đồng thời thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của lực lượng công an và các nhà hảo tâm trong việc chăm sóc sức khỏe, giảm bớt gánh nặng về tài chính và nâng cao chất lượng cuộc sống..

Thượng tá Trần Văn Hiệp, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết thêm: “Quá trình làm công tác thiện nguyện, tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là học sinh người dân tộc thiểu số, chúng tôi thấy có không ít trường hợp chưa có BHYT. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị đã triển khai mô hình dân vận khéo “Xã hội hóa mua bảo hiểm y tế cho học sinh”.

Trước đó, nằm trong chuỗi triển khai các hoạt động của mô hình dân vận khéo, Phòng An ninh kinh tế cũng phối hợp các nhà hảo tâm tặng 2 tivi trị giá 14 triệu đồng và 5 suất học bổng cho các em học sinh khó khăn và 100 bộ quần áo cho học sinh người dân tộc thiểu số Trường Mầm Non Tân Lập Thành (phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa).