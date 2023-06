Tân Hoa khôi Đại học Ngoại thương có thành tích học tập ấn tượng

TPO - "Sắc đẹp sẽ thể hiện việc mình yêu và hiểu rõ cơ thể mình như thế nào để chăm sóc và khiến bản thân nổi bật trong đám đông. Còn tri thức thể hiện việc mình yêu và hiểu rõ tâm hồn để bồi đắp, tu dưỡng và hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày", tân Hoa khôi Đại học Ngoại thương TPHCM chia sẻ.

Nữ sinh H’Uyên Nie - ngành Quản trị kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương TPHCM đã xuất sắc vượt qua 15 thí sinh trong đêm chung kết để đăng quang FTU Charm 2023.

Trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 28/5 vừa qua, nữ sinh Ê Đê xuất sắc chinh phục ban giám khảo, trở thành chủ nhân danh hiệu cao nhất. Tân Hoa khôi Duyên dáng Ngoại Thương đã chứng minh bản thân xứng đáng với vương miện bằng sự nhiệt huyết, đam mê và tài năng của mình.

“Mục tiêu ban đầu mình đi thi là muốn thử sức và thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Vì vậy, khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, mình vừa hạnh phúc, vừa bất ngờ, chưa một giây phút nào trong quá trình 2 tháng đó mình nghĩ đến việc sẽ trở thành Hoa khôi”, H’Uyên Nie chia sẻ.

Hành trình nỗ lực không ngừng

Tân Hoa khôi là cô gái dân tộc Ê Đê đến từ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh xắn, H’Uyên Niê còn sở hữu thành tích học tập ấn tượng: IELTS 7.5; 28 điểm trong kỳ thi THPT, Giải nhì HSG tiếng Anh cấp tỉnh; GPA 3.35/4. Bên cạnh đó, cô cũng đang là lãnh đạo của một dự án thuộc AIESEC (tổ chức thanh niên quốc tế).

Trong phần thi ứng xử khi vào top 5 chung kết, H’Uyên Niê đã gây ấn tượng với câu trả lời song ngữ. Để có màn trả lời ấn tượng, nữ sinh cho biết ứng xử là một quá trình không thể tập luyện trong một hai ngày mà là cả một quá trình tích lũy lâu dài.

“Mình đã tham gia các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài trường từ những năm cấp 3 cho đến khi lên đại học nên mình được học hỏi rất nhiều về mặt tư duy, giao tiếp. Chính những kinh nghiệm đó đã giúp mình rất nhiều trong phần thi ứng xử”, H’Uyên Niê chia sẻ.

Thời điểm tham gia cuộc thi FTU Charm 2023, H’Uyên Niê cũng đang quản lý một dự án. Nữ sinh cho biết việc vừa học vừa tham gia cuộc thi khiến cô không cân bằng được hết những đầu việc và thời gian của mình. Những khoảng thời gian bận rộn và nhiều việc, cô thường sẽ ưu tiên tập trung làm một việc nhất định để có thể hoàn thành thật tốt công việc đó.

Tri thức và sắc đẹp đều quan trọng

Chia sẻ quan niệm của mình về tri thức và sắc đẹp, H’Uyên Niê cho rằng bản thân cô bạn theo đuổi phong cách “girl boss” nên tri thức và sắc đẹp đều quan trọng ngang nhau. Sắc đẹp sẽ thể hiện việc mình yêu và hiểu rõ cơ thể mình như thế nào để chăm sóc và khiến bản thân nổi bật trong đám đông. Còn tri thức thể hiện việc mình yêu và hiểu rõ tâm hồn để bồi đắp, tu dưỡng và hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày.

Tân Hoa khôi cũng chia sẻ rằng, đối với cô, chữ “lì” là yếu tố thể hiện ở một người con gái hiện đại. Lì trong việc make up - nghĩa đen là chọn những sản phẩm make up chất lượng và phù hợp để giữ lớp make up lâu trôi, nghĩa bóng là việc mình chăm sóc vẻ bề ngoài của bản thân tốt đến mức nào. Lì trong công việc và cuộc sống - nghĩa đen là làm gì thì làm tới cùng, nghĩa bóng là luôn kiên trì với mục tiêu, định hướng mục tiêu và hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày.

Nói thêm về những định hướng, kế hoạch của cá nhân sau cuộc thi, H’Uyên Niê cho biết trước mắt sẽ tập trung cho việc học, phát triển bản thân và làm tốt vai trò mới trong 2 năm tới.

“Hiện tại, mình chưa có ý định tham gia một cuộc thi sắc đẹp nào khác. Mình muốn trong 2 năm gần nhất vẫn hoàn thành tốt việc học và hoàn thiện tốt vai trò của một Hoa khôi. Mình đang là quản lý của một dự án phát triển kỹ năng lãnh đạo, đó cũng là định hướng các hoạt động xã hội của mình sau này. Mình muốn lan tỏa khả năng tự lãnh đạo và độc lập bằng chính năng lực của bản thân cho các bạn trẻ bây giờ”, H’Uyên Niê bộc bạch.

FTU Charm là cuộc thi được tổ chức với mục đích tìm kiếm gương mặt nữ sinh thanh lịch và trí tuệ tại Đại học Ngoại thương cơ sở 2. Tại chung kết, các thí sinh có cơ hội tỏa sáng hết mình thông qua các phần thi trang phục truyền thống, trang phục dạ hội và ứng xử. Kết quả, thí sinh H’Uyên Niê đã xuất sắc vượt qua 15 thí sinh khác để đạt danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương. Danh hiệu Á khôi 1 thuộc về thí sinh Đoàn Thị Ngọc Hân và Á khôi 2 là Nguyễn Thùy Dung.